Hymne treibt Springer-Star ins Fitnesscenter

Auch mit 33 Jahren brennt das Feuer in Skisprung-Star Stefan Kraft noch lichterloh.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Countdown läuft: In der nächsten Woche starten unsere Skispringer in die neue Saison. Für Superadler Stefan Kraft könnte es die letzte sein: Mit 33 Jahren ist er der älteste heimische Springer im Team von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Doch wie motiviert sich Kraft für seine 16. Saison im Weltcup?

"Das weckt viele Emotionen"

Wie der dreimalige Gesamtweltcupsieger gegenüber dem Portal "skijumping.pl" verriet, sorgt die Erinnerung an große Triumphe bei ihm für einen unmittelbaren Motivationsschub: "Und wenn man einen Wettkampf gewinnt und ganz oben auf dem Podium steht, erklingt die österreichische Nationalhymne. Das weckt in mir so viele Emotionen, dass ich am liebsten ins Fitnessstudio oder auf die Sprungschanze gehen und alles tun würde, um das noch einmal zu erleben."

Kraft nimmt Schlierenzauer ins Visier

Dass dieser Wille ungebrochen ist, hat vor allem mit dem durchwachsenen letzten Winter zu tun, der für den Salzburger mit nur einem Einzelsieg und ohne Olympia-Medaille nicht nach Plan verlief.

Im Sommer arbeitete der ÖSV-Adler daher akribisch daran, die nötige Stabilität zurückzugewinnen – mit spürbarem Erfolg in der Vorbereitung: "Im Sommer habe ich großartige Sprünge hingelegt. Ich bin weit geflogen, über alle Linien hinaus. Das ist ein wunderbares Gefühl. Man möchte das so oft wie möglich erleben."

Kraft hält aktuell bei 46 Weltcupsiegen, auf ÖSV-Rekordhalter Gregor Schlierenzauer (53 Siege) fehlen aktuell noch sieben Erfolge.