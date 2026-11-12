Nach der 9. OP: Das war in Vonns Bein

Lindsey Vonn (42) musste erneut unters Messer! Seit ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 musste die US-Amerikanerin neunmal operiert werden. In einem Posting zeigt sie das Ergebnis des aktuellsten Eingriffes.

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Bei Olympischen Winterspielen 2026 stürzte Lindsey Vonn in der Abfahrt sehr schwer. Für die Speed-Queen fing dabei ein Albtraum an. Sie wurde nun zum neunten Mal in diesem Jahr operiert. Auf Instagram präsentierte die US-Amerikanerin nun das Ergebnis des Eingriffes.

Sie postete ein Foto mit einem Beutel, in dem Schrauben und Schienen zu sehen sind. Dazu schrieb Vonn: "Der Eingriff ist gut verlaufen." Weiter kommentierte die 42-Jährige: "Der ganze Dreck ist jetzt raus aus meinem Bein." Danach zeigte sie ihr bandagiertes Bein. Daraus führt weiterhin ein Schlauch heraus. Zusätzlich kündigt Vonn ein weiteres Update an.

Diese Schrauben und Schienen befanden sich in Vonns Bein. © X/ lindseyvonn

Bei den Olympischen Spielen endete ihr Rennen in der Abfahrt schon nach 13 Sekunden. Sie stürzte schwer und erlitt dabei einen komplexen Bruch im linken Bein. Im März verriet Vonn: "Mein Bein war gebrochen. Meine Ski waren noch dran. Mein Bein war verdreht, ich konnte die Ski nicht ausziehen. Ich konnte mich nicht bewegen und habe um Hilfe geschrien."

"Holt mich hier raus!"

Die Speed-Spezialistin wurde schnell mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. In einem Computertomografen (CT) haben plötzlich die Schmerzmittel nicht mehr gewirkt. Vonn berichtete: "Ich schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus! Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich mir tief ins Gehirn eingebrannt."

Im Mai verkündete der US-Ski-Verband, dass Vonn trotz ihrer Horrorverletzung in den Ski-Kader für die Saison 2026/27 nominiert wurde. Jedoch ist so gut wie ausgeschlossen, dass die 42-Jährige dieses Jahr in den Weltcup-Zirkus zurückkehren wird. Wie es danach für sie weitergehen wird, bleibt derzeit abzuwarten. Im November vor 26 Jahren feierte Vonn ihr Debüt im Weltcup. Seitdem feierte die US-Amerikanerin 84 Weltcup-Siege.