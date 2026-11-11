Schweizer Aufstand gegen neues Rennen in Österreich

Die Pläne für zusätzliche Speed-Rennen beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden sorgen für heftigen Gegenwind.

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Wie berichtet, soll der Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden künftig deutlich umfangreicher werden. Neben den traditionellen Riesentorläufen stehen zusätzliche Super-G-Rennen im Raum. Doch die Pläne stoßen auf erheblichen Widerstand - vor allem in der Schweiz. Wie der "Blick" berichtet, schlagen sowohl Verantwortliche als auch ehemalige Ski-Stars Alarm. Ihre größte Sorge gilt der Sicherheit auf dem anspruchsvollen Rettenbachgletscher.

Die Idee sieht vor, den Saisonstart künftig auf zwei Wochenenden aufzuteilen. Während an einem die Frauen antreten, gehört das zweite den Männern. Neben den traditionellen Riesentorläufen sollen jeweils auch Super-G-Rennen stattfinden. Damit würden die Speed-Spezialisten bereits im Oktober in die neue Weltcupsaison starten.

"Gar kein Gletscher mehr"

Doch gerade dieser frühe Zeitpunkt bereitet den Kritikern Sorgen. FIS-Generalsekretär Urs Lehmann hat die Strecke bereits unter die Lupe genommen und kommt zu einem wenig ermutigenden Urteil. "Die Empfehlung von uns ist, dass wir eigentlich keinen Super-G wollen", wird er vom "Blick" zitiert. Vor allem die extreme Steilheit und die Höhenlage von mehr als 3000 Metern seien problematisch. Angesichts der ohnehin zahlreichen Verletzungen müsse die Sicherheit oberste Priorität haben. "Wir haben ohnehin schon viele Verletzte", warnt Lehmann.

© GEPA pictures/ Matic Klansek

Auch die Schweizer Ski-Legenden Didier Défago und Didier Cuche sehen das Vorhaben kritisch. Ein Super-G benötigt deutlich mehr Platz als ein Riesentorlauf. Die Piste müsste daher erheblich verbreitert werden. Cuche bringt die Dimensionen auf den Punkt: "Du musst wahrscheinlich nochmals die Hälfte an Breite dazugeben."

Defago wiederum verweist auf die schwierigen Schneeverhältnisse und den Rückgang des Gletschers. "Unten ist gar kein Gletscher mehr", gibt er laut "Blick" zu bedenken. Dazu kommen die Wetterkapriolen, die den Saisonauftakt in Sölden schon in der Vergangenheit erschwert haben.

Eine Entscheidung wird erst in den nächsten Monaten fallen. Der erste Super-G in Sölden soll im Herbst 2028 stattfinden.