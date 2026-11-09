US-Ski-Star Lindsey Vonn vor neunter OP "ziemlich nervös"

"Das wird meine neunte Operation sein", berichtet Lindsey Vonn in einem Instagram-Video. Sie gesteht, dass sie "ziemlich nervös" sei und sie bete, dass es ihre letzte Operation sei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aspen/Wien. Kurz vor ihrer nächsten Operation hat Alpinskifahrerin Lindsey Vonn einige Einblicke in ihr Seelenleben gewährt. "Das wird meine neunte Operation sein. Ich drehe dieses Video im Vorfeld, weil ich tatsächlich ziemlich nervös bin", sagte der 42-jährige US-Star bei Instagram. Unter das Video schrieb sie mit Blick auf die OP: "Ich bete, dass es meine letzte sein wird." Über mögliche Comeback-Pläne sagte sie nichts.

Da sich Vonn ein neues Kreuzband in ihr Knie einsetzen lassen muss, rechnet sie mit einer weiteren Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten. "Es gibt immer noch Dinge, die sich während der Operation ändern könnten, also müssen wir abwarten und sehen, wie es läuft, aber ich werde euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten, sobald ich aus dem OP-Saal komme und mich erhole", schrieb sie.

Die einstige Speed-Queen war bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin kündigte an, auf jeden Fall noch einmal Ski fahren zu wollen - ob auch im Weltcup, ist aber offen.

"Im Grunde entfernen wir alle Platten und Schrauben"

Über den geplanten Ablauf der Operation sagte sie: "Im Grunde entfernen wir alle Platten und Schrauben, also im Grunde das gesamte Implantatmaterial, damit wir ein neues vorderes Kreuzband einsetzen können, denn aufgrund all der Platten habe ich immer noch kein vorderes Kreuzband." Sie habe neun Monate gewartet, "damit mein Knochen heilen konnte und wir das vordere Kreuzband reparieren können, und mein Knochen ist verheilt, was großartig ist. Tolle Neuigkeiten." Nun habe sie aber das Kreuzband-Thema. Auch müssten noch die durch die Schrauben verursachten Löcher in ihren Knochen verheilen. Sie habe aber Freunde und Familie um sich herum. "Alles wird super laufen."