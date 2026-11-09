Neuer FIS-Boss will ganze Ski-Disziplin streichen

FIS-Präsident Alexander Ospelt plant deutliche Veränderungen im alpinen Skizirkus. Neben häufigeren Weltmeisterschaften stehen auch einzelne Bewerbe sowie die Gesamtdauer des Großevents zur Disposition.

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Der neue FIS-Präsident Alexander Ospelt setzt auf eine Transformation des alpinen Skisports und möchte gewohnte Strukturen verändern. Trotz deutlicher Gegenwehr strebt der Weltverband weiterhin an, Weltmeisterschaften in kürzeren Abständen durchzuführen. Ein erster Anlauf für eine zusätzliche WM im Jahr 2028 in Andorra scheiterte noch an Gegenwind von Verbänden, Aktiven sowie an medienrechtlichen Vorgaben. Nun fasst die FIS das Jahr 2032 ins Auge. Als mögliche Austragungsorte gelten Japan, China oder Südkorea. Auch in Österreich werden die Entwicklungen rund um den Rennkalender aufmerksam verfolgt.

Steht die Team-Kombination vor dem Aus?

Im Rahmen des Format "Podcast am Pistenrand" stellt Ospelt den Umfang des bisherigen WM-Programms öffentlich zur Debatte. Vor allem die Team-Kombination gilt dabei als Wackelkandidat. Ospelt hinterfragt deren Stellenwert direkt: "Es gibt Team-Kombi-Weltmeister, die auch Weltmeister sind. Gleichwertig wie ein Abfahrtsweltmeister. Das ist eine Diskussion."

Verkürzung der Weltmeisterschaft als Option

Sollte die Team-Kombination – bei der 2025 in Saalbach sowie 2026 bei Olympia erstmals Medaillen vergeben wurden – gestrichen werden, könnte die Eventdauer von 14 auf neun Tage sinken. Ospelt verweist darauf, dass Wettkämpfe an Wochentagen wegen geringen Interesses ein Verlustgeschäft darstellen. Ein Aus im WM-Programm würde zudem das Ende der Disziplin bei Olympischen Spielen bedeuten.