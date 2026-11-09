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Sorge um Umwelt

Red Bull lässt für Dosen-Fabrik ganzen Wald abholzen

Phillip Platzer
von
Red Bull Mini Cooper mit großer Dose auf dem Dach steht in Manchester auf einer Straße.
© Getty Images
Für ein neues Dosenwerk von Red Bull und Rauch weichen 17 Hektar Wald. Während die ersten Bäume fallen, laufen Umweltschützer Sturm gegen das Millionenprojekt.
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Am Montag begannen in Baruth/Mark, rund 50 Kilometer südlich von Berlin, die Rodungsarbeiten auf einer Fläche von insgesamt 17 Hektar Kiefernwald. Am Sonntag protestierten dort rund 30 Umweltschützer nach einem Aufruf der Bürgerinitiative "Ressourcenbündnis Baruth". Die Gegner sehen das Vorhaben in einem Wasserschutzgebiet kritisch. Petra Liesenfeld von der Initiative betonte, dass eine Fabrik mit Verarbeitung von Aluminium und chemischen Stoffen dort nichts verloren habe.

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Sorge um das regionale Grundwasser

Neben dem Verlust der Bäume sorgt der Wasserverbrauch der geplanten Fabrik für Bedenken bezüglich einer Verknappung des Grundwassers. Die Bürgerinitiative kritisiert das schnelle Tempo der Rodungen und wirft Red Bull vor, Bedenken der Bevölkerung sowie von Naturschutzverbänden zu übergehen.

Der Umweltverband Grüne Liga versucht den Bau gerichtlich zu stoppen. Das Oberverwaltungsgericht lehnte einen Antrag auf vorläufigen Stopp der Rodungen ab, während über einen Eilantrag gegen den Bebauungsplan noch keine finale Entscheidung vorliegt.

Getränkehersteller versprechen umfangreichen Ausgleich

Die Getränkehersteller verteidigen das Projekt. Projektkoordinator Björn Hofbauer erklärte, dass der Naturverlust durch neue Wald- und Grünflächen ausgeglichen werde, die sechsmal so groß wie die gerodete Fläche seien und zu 98 Prozent im Umland von Baruth lägen. Derzeit ist die Rodung für eine Teilfläche von etwa 8,4 Hektar genehmigt.

Verdopplung der Arbeitsplätze am Standort

Ziel von Red Bull und Rauch ist die direkte Herstellung der Dosen vor Ort zusätzlich zur bisherigen Befüllung. Aktuell entstehen an diesem Standort stündlich über 400.000 Dosen und mehr als 100.000 PET-Flaschen. Die Investition im dreistelligen Millionenbereich soll die Zahl der Arbeitsplätze von derzeit der Hälfte auf bis zu 600 Menschen erhöhen. Während der Konzern auf Expansion setzt, warten Naturschützer auf die gerichtliche Prüfung des Bebauungsplans.

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