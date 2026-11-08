KI-Riese Anthropic steckt 3,4 Milliarden in Stromgeneratoren

Das US-KI-Unternehmen Anthropic verkündet: Für gigantische 3,4 Milliarden Dollar sichert sich der Tech-Riese riesige Gaskraftwerke für seine Rechenzentren.

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Das US-KI-Unternehmen Anthropic sichert sich einem Zeitungsbericht zufolge für rund 3,4 Milliarden Dollar gasbetriebene Stromgeneratoren für seine Rechenzentren.

500 Milliarden-Investition kommt

Das Unternehmen habe Ende September Zusagen für Hochleistungsgeneratoren mit einer Kapazität von 1,7 Gigawatt vom Ausrüster OnePWR Solutions aus dem texanischen San Antonio erworben, berichtete die "Financial Times" am Sonntag.

Die Vereinbarung umfasse die für die Installation der Generatoren erforderlichen Ingenieur- und Bauleistungen, hieß es unter Berufung auf einen Insider. Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.

Wegen der hohen Nachfrage nach den KI-Modellen von Claude sichert sich Anthropic zusätzliche Rechen- und Stromkapazitäten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im September berichtet, dass die Firma in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich mehr als 500 Milliarden Dollar in den Aufbau ihrer KI-Infrastruktur investieren wird.