»Angsthasenfußball«: Werder-Coach zieht Friedl die Löffel lang

Marco Friedl rechnet mit Werders Auftritt in Stuttgart ab. Trainer Daniel Thioune widerspricht seinem Kapitän – und fordert eine Erklärung.

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Dieses Urteil fällt deutlich aus. Nach Werders 0:1 beim VfB Stuttgart am Samstag spricht Kapitän Marco Friedl von "Angsthasenfußball". Der ÖFB-Legionär kritisiert die eigene Mannschaft scharf. Einen Tag später hält Trainer Daniel Thioune öffentlich dagegen: "Wenn wir plakativ etwas sagen, muss das für mich inhaltlich begründet sein. Die Frage ist, was er damit meint."

Der 28-jährige Tiroler hatte nach der Niederlage bei Sky vor allem die erste Halbzeit ins Visier genommen. "Wir haben uns mit dem Ball versteckt, nicht gut Fußball gespielt und dann sind die langen Bälle wie ein Bumerang zurückgekommen", sagte Friedl.

Thioune akzeptiert Kritik – aber nicht das Angst-Urteil

Werder lag bereits nach sieben Minuten zurück und erspielte sich vor der Pause keine einzige Torchance. Besonders ärgerlich aus Sicht des Kapitäns: Stuttgart hatte unter der Woche noch in der Champions League gespielt.

Auch Thioune vermisste beim Spielaufbau Mut und Überzeugung. Die vielen langen Bälle waren für den 52-Jährigen ebenfalls ein Problem. Friedls Erklärung wollte er in der Medienrunde am Sonntag dennoch nicht übernehmen.

Werder-Trainer Daniel Thioune widerspricht Friedl: "Angst muss bei uns keiner haben." © Getty Images

"Angst muss bei uns keiner haben. Das Selbstvertrauen muss aufgrund der letzten Wochen unfassbar groß sein", stellte der Werder-Trainer klar.

Während Friedl die Niederlage an der schwachen ersten Hälfte festmachte, betonte Thioune die Steigerung nach der Pause. In diesem Abschnitt habe Werder gegen eine Champions-League-Mannschaft auf Augenhöhe gespielt.

Sieben Spiele ungeschlagen – dann der Rückschlag

Bremens Bilanz vor dem Stuttgart-Spiel stützt zumindest Thiounes Verweis auf das Selbstvertrauen: Sieben Bundesliga-Partien in Folge war Werder ungeschlagen geblieben. Nach neun Runden stehen die Bremer mit 15 Punkten auf Platz fünf.

Friedl hatte seine Kritik allerdings ausdrücklich auf den Auftritt vor der Pause bezogen: "Wir haben es ganz klar in der ersten Halbzeit verloren. Da haben wir eigentlich Angsthasenfußball gespielt."

Beim ÖFB-Aus stellte sich Thioune hinter Friedl

Noch vor der Partie hatte sich der Trainer deutlich für seinen Kapitän eingesetzt. Dass Teamchef Ralf Rangnick den Verteidiger für die Nations-League-Spiele gegen Irland und Israel nicht nominierte, stieß bei Thioune auf Unverständnis.

"Dass ein Marco Friedl nicht nominiert wurde, kann ich nicht nachvollziehen, weil er als Teil unseres Verbunds eine tolle Runde spielt", sagte der Deutsche.

Auch Marco Grüll bleibt in Bremen – bei ihm sind Wadenprobleme der Grund. Der 28-Jährige musste gegen Stuttgart vorzeitig vom Platz (67.) und fällt für Österreichs Nations-League-Spiele gegen Irland und Israel aus.

Eine für Montag (9. November) angesetzte MRT-Untersuchung soll Klarheit über die Verletzung bringen. Thioune hofft auf eine kurze Pause: "Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss."

Friedl bleibt damit die Vorbereitung auf Werders nächstes Bundesliga-Spiel: Nach der Länderspielpause wartet der Hamburger SV (22. November).