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UEFA-Prämien

Vor Irland-Hit: ÖFB spielt um Aufstieg & 3 Millionen Euro

Irene Santovac-Friedl
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Österreichische Fußballspieler jubeln nach einem Tor im UEFA Nations League-Spiel gegen Kosovo.
© APA/AFP/ARMEND NIMANI
Der ÖFB kann seine UEFA-Prämie auf drei Millionen Euro verdoppeln. Den Bonus für den Gruppensieg will die UEFA noch im Dezember auszahlen.
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Ein Sieg, und Österreich wäre wieder in Liga A. Das Heimspiel gegen Irland am Samstag (14. November, 20.45 Uhr, ORF 1) in der ausverkauften Linzer Raiffeisen Arena bietet Ralf Rangnicks Mannschaft die Gelegenheit, den Aufstieg schon vor der letzten Runde zu erledigen. Für den ÖFB hätte dieser Abend auch einen handfesten finanziellen Wert: Seine UEFA-Prämie würde sich auf drei Millionen Euro verdoppeln.

Aufsichtsratschef Josef Pröll hofft auf die Entscheidung vor heimischem Publikum. "Natürlich wäre es am besten, wir schaffen es gleich vor ausverkauftem Haus in Linz."

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Aus 1,5 werden drei Millionen Euro

Für die Teilnahme an Liga B zahlt die UEFA jedem Verband eine Grundprämie von 1,5 Millionen Euro. Wer seine Gruppe gewinnt, erhält weitere 1,5 Millionen. Österreich könnte seine Einnahmen aus diesen beiden Zahlungen damit auf insgesamt drei Millionen Euro erhöhen.

So steht es im offiziellen Zahlungsplan für die Nations League 2026/27. Auch die Auszahlung des Siegerbonus ist bereits vorgesehen: Das Geld soll im Dezember an die Verbände gehen.

UEFA-Prämien der Nations League 2026/27 im Vergleich. Österreich erhält in Liga B 1,5 Millionen Euro Grundprämie und bei Gruppensieg weitere 1,5 Millionen Euro.
Drei Millionen Euro bei Gruppensieg: So setzen sich die UEFA-Prämien für Österreich zusammen. Die Grafik zeigt Grundprämien und Siegerboni aller vier Ligen. Zusätzliche Endrundenprämien sind nicht enthalten. © Grafik: oe24 / Daten: UEFA

Pröll locken die großen Gegner

In der laufenden Ausgabe erhalten die Teilnehmer der höchsten Spielklasse jeweils 2,25 Millionen Euro. Das sind 750.000 Euro mehr als in Liga B.

Pröll sieht aber auch abseits der UEFA-Prämien wirtschaftliche Chancen. Duelle mit Europas Topnationen könnten attraktivere Heimspiele und zusätzliche Einnahmen aus dem Kartenverkauf bringen.

"Zuerst ist es unser sportlicher Anspruch, in dieser Gruppe zu reüssieren und in die höchste Liga zu kommen. Das hätte dann auch ökonomische Vorteile, weil wir spannende Gegner hätten", erklärt der Aufsichtsratschef.

Rangnick fehlt noch ein Heimsieg

Die Ausgangslage spricht für Österreich: Nach vier von sechs Spielen führt das ÖFB-Team mit acht Punkten vor Kosovo und Irland mit jeweils fünf. Gegen beide Verfolger hat Rangnicks Mannschaft bisher nicht verloren. In Irland gab es ein 2:2, gegen Kosovo einen 3:1-Heimsieg und ein 1:1 auswärts.

Auch das zweite bisherige Heimspiel gegen Israel gewann Österreich mit 3:1. Folgt gegen Irland der dritte Heimsieg, ist Platz eins nicht mehr zu nehmen.

Pröll ist zuversichtlich: "Ich bin extrem optimistisch, dass uns das gelingen kann, wir haben alles selbst in der Hand."

Bleibt die Entscheidung in Linz aus, hat Österreich im abschließenden Gruppenspiel gegen Israel in Debrecen (Dienstag, 17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) die nächste Gelegenheit.

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