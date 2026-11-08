ÖFB-Kandidat entscheidet sich gegen Geburtsland

David Alabas Teamkollege Matteo Palma hat sich für ein Nationalteam entschieden - und dabei gegen sein Geburtsland.

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Der Udinese–Verteidiger hatte gleich mehrere Nationen zur Auswahl, nun ist das Rennen vorbei.

Der 18-Jährige wurde einst in Berlin geboren, wird aber nicht für das DFB-Team auflaufen, auch wenn er in der U16 und U17 für dieses aktiv war.

Wurde bereits einberufen

Allerdings auch nicht für Österreich, das sich ebenfalls um seine Dienste bemüht hat. Stattdessen geht es für Palma nun in die Squadra Azzurra.

Roberto Mancini berief ihn schon für die kommenden Spiele in der Nations League ein, weil Gianluca Mancini verletzt ausfällt.