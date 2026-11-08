1:1! Austria gewinnt auch bei WSG Tirol nicht

Die Austria kann auch in Tirol nicht gewinnen, schafft es nach Rückstand aber immerhin die Pleite-Serie zu beenden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie schon im Derby waren die "Veilchen" auch in Tirol zu Beginn im Hintertreffen. Nach nur sieben Minuten hätte die WSG auch schon anschreiben müssen, Marco Boras haute den Ball aber volley aus nur drei Metern über den Kasten. 0,68 xG auf einen Sitz, dennoch blieb es beim 0:0.

Den ersten Abschluss aufs Tor hatten die Gäste nach zwölf Minuten, der Distanzschuss von Vasilije Markovic war aber ungefährlich.

Schöne Kombination ins Glück

Dennoch belohnten sich die Wattener für ihren Druck: Nach einer schönen Kombination schickte Matthäus Taferner Stürmer Nikolai Baden Frederiksen in die Tiefe, der Samuel Sahin-Radlinger per Lupfer keine Chance ließ (16.).

Die WSG ging danach vom Gaspedal, war aber im Konter dennoch gefährlicher als die Gäste. Doch wenn aus dem Spiel nichts geht, dann aus einem Standard.

Erster Standard-Treffer die Saison

Ein kurz abgespielter Eckball kam zu Eggestein, dessen Flanke köpfte Reinhold Ranftl in die Mitte, wo Aleksandar Dragovic aus dem Nichts zum 1:1 einköpfte (42.). Es war das erste Kopfball- und Eckball-Tor in Violett diese Saison.

Reinhold Ranftl und Aleksandar Dragovic bejubeln den Ausgleich © GEPA pictures

Auch nach der Pause meldeten die Tiroler erstmals an: Einen abgerissenen Abschluss von Baden Frederiksen klärte der Austria-Goalie zur Ecke (48.).

Augenscheinlich war: Wenn das Team von Philipp Semlic um Kontrolle bemüht war, rannte die Austria nur hinterher.

Latte als Austria-Lebenszeichen

Einmal kombinierte dann auch das Team von Max Uhlig, die Eggestein-Flanke fand Ex-Wattener Valentino Müller, dessen Kopfball küsste aber nur die Latte (59.). Zum siebten Mal Aluminium in dieser Saison.

Im Anschluss folgte die erste echte Drangphase der "Veilchen", belohnen konnten sie sich aber nicht. Auch weil David Ewemade bei seinem Bundesliga-Debüt einen Konter zu zweit gegen einen Gegenspieler per zu weitem Pass auf Eggestein vorzeitig beendete (83.).

Austria wartet seit September auf Sieg

Wenn der weiter Tabellenvorletzte positive Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen will, dann wird es wohl die verbesserte Defensive in der zweiten Hälfte sein.

Die Niederlagenserie von vier Partien wurde ebenso beendet. Ein Befreiungsschlag vor den schweren Wochen – in denen Salzburg, der Letzte WAC, Sturm und LASK warten – sieht aber anders aus.