Weltmeister Haaser will in drei Disziplinen in die Spitze

Raphael Haaser will nach WM-Gold im Riesentorlauf auch im Weltcup voll angreifen – mit Fokus auf Riesentorlauf, Super-G und einer neuen Rolle in der Abfahrt.

Nach seiner Goldmedaille bei der Heim-WM in Saalbach hat Raphael Haaser die Ziele für den kommenden Alpin-Winter klar definiert. Der Tiroler will nicht nur im Super-G und Riesentorlauf vorn mitfahren, sondern auch in der Abfahrt ein Wörtchen mitreden.

WM-Gold als Antrieb

„Es ist eine große Genugtuung, dass man über Jahre einiges richtig gemacht hat“, sagte Haaser über sein WM-Gold mit Startnummer 22. Schon zuvor hatte er in Saalbach Super-G-Silber geholt. Der 27-Jährige will die Leistungen nun auch im Weltcup bestätigen. „Im Riesentorlauf will ich ähnlich konstant werden wie im Super-G“, erklärte er.

Weltcupsieg und Abfahrt im Visier

Fünfmal stand Haaser im Super-G auf dem Podest, der erste Sieg fehlt ihm noch. Im Riesentorlauf fehlt es an guten Startnummern, in der Abfahrt an Konstanz und Möglichkeiten. Mit über 500 Punkten im WCSL-Ranking könnte sich das nun ändern. „Einzelne Abfahrten machen auf Dauer keinen Sinn“, betonte Haaser. Die neue Saison soll das ändern – auch mit Blick auf Olympia 2026 in Norditalien.

Materialreformen: Airbag & Carbon

Sicherheitsmaßnahmen wie Airbag-Pflicht und schnittfeste Unterwäsche begrüßt Haaser. „Der Sport wird immer schneller, da ist es gut, wenn man in Sachen Sicherheit was macht.“ Auch das Carbon-Verbot befürwortet er: „Es wird oft so dargestellt, als könnte man ohne das Zeug nicht mehr Skifahren – das sehe ich nicht so.“

Training mit Speed-Stars

Aktuell trainiert Haaser mit der Speed-Gruppe um Kriechmayr und Hemetsberger. Geleitet wird die Einheit von Andreas Evers. „Er ist ein Topmann, er weiß, worum es geht“, so Haaser. Ziel bleibt, in allen drei Disziplinen Weltklasse zu erreichen – und endlich auch im Weltcup ganz oben zu stehen.