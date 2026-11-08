Alaba geht All-in: "Ganz oder gar nicht"

Schritt für Schritt kämpft sich verletzter ÖFB-Kapitän wieder zurück.

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Unter dem prägnanten Slogan "Go Hard or Go Home" an der Wand des Fitnessbereichs arbeitet David Alaba intensiv an seinem Comeback.

Die Aufnahmen stammen aus dem Centro Sportivo Dino Bruseschi in Udine – dem Trainingsgelände der Norditaliener, das direkt an das heimische Stadion angrenzt. Nach seiner im Oktober zugezogenen Wadenmuskelverletzung nutzt der Wiener die Infrastruktur vor Ort, um unter optimalen Bedingungen an seiner Rückkehr auf den Rasen zu feilen.

Neuer Haarschnitt

Auf den Bildern stechen zwei Veränderungen sofort ins Auge: Alaba hat während der Reha spürbar an Muskelmasse zugelegt und wirkt im Oberkörper extrem robust. Dazu präsentiert er sich mit einem neuen, an den Seiten deutlich kürzer geschnittenen Haarschnitt. Ganz nach dem Motto: "All in: Ganz oder gar nicht" will es der vierfache Champions- League-Sieger noch einmal wissen.

Absage an das Nationalteam

Für den anstehenden Lehrgang der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League steht der ÖFB-Kapitän nicht zur Verfügung, wie oe24 bereits berichtete.

Die Absage erfolgt in Abstimmung mit dem Udinese-Betreuerstab: Um kein unnötiges Risiko einzugehen und die Regeneration nicht zu gefährden, schiebt der Defensivstar in Italien lieber Einzeltraining, um baldmöglichst wieder voll belastbar zu sein. Die Bilder sehen vielversprechend aus.