Business
TV
E-Paper
Business

Expansion gestoppt

Uber Eats kommt doch nicht nach Österreich

Fahrradkurier mit grünem Uber Eats-Rucksack fährt durch die Stadt.
© Getty Images
Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat laut "Financial Times" den Großteil seiner geplanten Expansion bei Essenslieferungen in Europa gestoppt, betroffen ist auch Österreich.
OE24 auf Google bevorzugen

Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen Konkurrenten Delivery Hero, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, hieß es in dem Bericht weiter.

Auch interessant

Frau vergewaltigt und niedergestochen

Transfer-Guru meldet Klopp-Hammer

Ab Montag: Historischer Marathon im Nationalrat

Uber hatte die Expansionspläne für Uber Eats erst Mitte Februar angekündigt. Geplant war der Markteintritt neben Österreich in Norwegen, Griechenland, Dänemark, Finnland, Tschechien und Rumänien. In Finnland und Dänemark ist der Marktstart bereits erfolgt, laut "FT" wertet Uber diesen als großen Erfolg. In Österreich war Uber Eats bereits vor einigen Jahren verfügbar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gemälde für fast 8 Millionen Euro versteigert

Uber Eats kommt doch nicht nach Österreich

Kult-Wirtshaus vor Schließung gerettet

Österreicher sagt Visa und Mastercard den Kampf an

Lotto-Anbieter plant Einstieg in Österreich

Neuer Supercomputer in Österreich gestartet

China-Autobauer: 10 neue Modelle in Europa

Top-Ökonom: VW wird an Chinesen verkauft

BILLA holt Kunden an einen gemeinsamen Tisch

Der große Check zum Ferien-Start