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Das ging schnell

Transfer-Guru meldet Klopp-Hammer

Ein lächelnder Mann steht im Stadion, im Hintergrund sind unscharfe Zuschauerränge zu sehen.
© EPA
Klopps Wechsel zum DFB scheint fix zu sein.
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Jetzt ging es schnell: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird Jürgen Klopp fix neuer deutscher Bundestrainer. Der ehemalige Liverpool-Coach konnte sich demnach mit dem DFB über einen langjährigen Vertrag einigen.

Offiziell ist der Deal aber noch nicht. Klopp arbeitet bekanntlich bisher als Head of Global Soccer für Red Bull und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. Der DFB muss sich nun mit Red Bull einigen. Auch eine mögliche Ablösesumme soll Teil der Gespräche sein.

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Klopp selbst bestätigte zuletzt sein Interesse am Job. „Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit", sagte Klopp bei MagentaTV.

Julian Nagelsmann war wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

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