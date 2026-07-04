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Nach nur 18 Tagen

WM-Trainer wirft plötzlich das Handtuch

© APA/AFP/JUAN MABROMATA
Der französische Trainer Herve Renard, der bei Tunesien nach dem ersten WM-Spiel von Sabri Lamouchi übernommen hatte, ist nach den beiden Niederlagen gegen Japan (0:4) und die Niederlande (1:3) bereits wieder abgetreten.
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Renard geht davon aus, dass er auch in Zukunft wieder afrikanische Teams trainieren wird - wegen "des Respekts, der mir dort entgegengebracht wird".

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Renard trainierte in Afrika schon die Nationalteams von Marokko, Angola, Sambia, Elfenbeinküste und Tunesien.

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Bei der WM 2022 in Katar coachte er Saudi-Arabien.

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