Nach nur 18 Tagen
WM-Trainer wirft plötzlich das Handtuch
Renard geht davon aus, dass er auch in Zukunft wieder afrikanische Teams trainieren wird - wegen "des Respekts, der mir dort entgegengebracht wird".
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Renard trainierte in Afrika schon die Nationalteams von Marokko, Angola, Sambia, Elfenbeinküste und Tunesien.
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Bei der WM 2022 in Katar coachte er Saudi-Arabien.
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