Ed Sheeran heizt England-Stars ein

Musik-Legende Ed Sheeran hat für die englische Nationalmannschaft ein geheimes Konzert in deren US-Trainingslager gegeben.

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Das exklusive Set fand Anfang dieser Woche im 250 Pfund pro Nacht teuren Hotel "Inn at Meadowbank" in Kansas City statt, wohin der leidenschaftliche Fan von Ipswich Town heimlich gefahren wurde. Die Aktion war Teil der Erholung nach dem 2:0-Sieg gegen Panama. Laut Insidern wippten die Spieler der "Three Lions" mit den Füßen und sangen bei Klassikern wie "Shape of You", "Bad Habits" und "Perfect" kräftig mit.

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Der Sänger postete Bilder mit dem Team auf Instagram und schrieb: "War dort, um für die England-Jungs in ihrem Trainingslager zu singen. Habe das bei den letzten paar Turnieren gemacht und liebe es, sie sind sehr gute Typen." Zudem veröffentlichte Sheeran ein Foto mit Kapitän Harry Kane und ergänzte: "Auf Harry Kane vertrauen wir."

Weltstar als treuer Begleiter

Sheeran hatte bereits während der Euro 2024 im Camp in Blankenhain vor dem Vielfinale gegen die Schweiz für das Team gespielt. Ein Insider erklärte gegenüber der Daily Mail: "Es war Teil der Erholungssitzung nach dem Panama-Spiel und kam bei den Jungs richtig gut an. Sie sind große Ed Sheeran-Fans und er spielte alle seine großen Hit-Klassiker, und sie machten bei einigen auch mit, es war alles Teil der Belohnung für den Gruppensieg. Ed hat schon früher bei Turnieren für die Jungs und in St. George's gespielt und ist immer willkommen – soweit ich weiß, ist er zu keinem der Spiele im Turnier gegangen. Es waren keine Ehefrauen oder Partnerinnen oder andere Familienmitglieder dabei, es war nur das Team." Gerüchten zufolge soll Sheeran zudem Gast bei der Hochzeit seiner engen Freundin Taylor Swift mit Travis Kelce sein, die am Freitag stattfinden soll.

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Fans reisen nach Mexiko

Währenddessen kommen die Fans der Three Lions bereits in Mexiko-Stadt an, wo das Achtelfinale im berühmten Azteca-Stadion ansteht. Das Match findet am Montag in den frühen Morgenstunden statt. An diesem geschichtsträchtigen Ort schied England bei der Weltmeisterschaft 1986 gegen Argentinien durch Diego Maradonnas betrügerisches "Hand Gottes"-Tor aus. Unter den angereisten Fans ist auch eine Frau, die der Daily Mail erzählte, dass ihr Freund versprochen habe, ihr einen Antrag zu machen, wenn England die Weltmeisterschaft gewinnt.