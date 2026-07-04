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Love is in the Air

Romantisch! Ski-Stars haben "JA!" gesagt

© Instagram
Im Ski-Zirkus läuten schon wieder die Hochzeitsglocken: Der kanadische Skirennfahrer Erik Read und die Italienerin Giulia Paventa haben Ja zueinander gesagt und ihre Liebe offiziell gekrönt.
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Die Liebe bleibt im Ski-Zirkus absolut hoch im Kurs. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit bereits Michelle Gisin und Luca De Aliprandini, Filip Zubcic sowie Clément Noël ihre Hochzeiten gefeiert haben und auch Christof Innerhofer seine neue Partnerin präsentierte, zieht nun das nächste prominente Paar nach. Der 35-jährige Kanadier Erik Read und die 28-jährige Italienerin Giulia Paventa haben geheiratet.

Romantische Feier im Freien

Wo genau sich das kanadisch-italienische Paar das Ja-Wort gegeben hat, ist offiziell nicht bekannt. Einblicke in das Fest gewähren jedoch zahlreiche Instagram-Posts von Freunden und Familie. Die feierliche Trauung fand demnach unter freiem Himmel statt. Die Braut schritt unter blühenden Bäumen eine Treppe hinab, um zu ihrem Bräutigam zu gelangen. Nach der Zeremonie wartete auf das frisch vermählte Paar ein Spalier inklusive eines Regens aus Rosenblättern und eines innigen Kusses. Die anschließende Party stieg in einem großen Pavillon, bei der auch der traditionelle Hochzeitstanz nicht fehlen durfte. Der Antrag selbst lag zu diesem Zeitpunkt bereits etwas zurück: Erik Read hatte seiner Liebsten im vergangenen Sommer die Frage aller Fragen gestellt.

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Unterschiedliche Wege im Sport

Sportlich läuft es für die beiden Eheleute mittlerweile in verschiedenen Bahnen. Während Giulia Paventa ihre aktive Karriere im Skisport bereits vor vier Jahren beendete, steht Erik Read weiterhin im Weltcup am Start. Paventa bestritt in ihrer Laufbahn 31 Europacuprennen, schaffte den Sprung in die höchste Rennserie jedoch nie. Ihr Ehemann hingegen gehört seit Jahren fest zum Ski-Zirkus. Der kanadische Technik-Spezialist kommt bislang auf insgesamt 204 Weltcuprennen und fuhr dabei neunmal in die Top 10. Zu seinen größten Karriere-Erfolgen zählen zwei WM-Medaillen im Teamwettbewerb, bei denen er sich 2015 über Silber und 2023 über Bronze freuen durfte.

Harte Zeiten im Weltcup

Zuletzt lief es für den Kanadier im sportlichen Bereich allerdings weniger erfolgreich. Im Frühjahr 2025 verlor der Technik-Experte seinen festen Kaderstatus. In der vergangenen Saison konnte Read in 16 bestrittenen Rennen lediglich zweimal Weltcup-Punkte einfahren. Während er sportlich um den Anschluss kämpft, läuft es im Privatleben dafür perfekt. Die romantische Hochzeit bildet nun den emotionalen Höhepunkt für das Paar.

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