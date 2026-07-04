Skispringer mit nur 33 Jahren gestorben

Die Sportwelt steht unter Schock: Der ehemalige polnische Skispringer Grzegorz Mietus ist völlig überraschend im Alter von nur 33 Jahren gestorben, wie der nationale Skiverband am Samstag bestätigte.

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Der polnische Skiverband gab den plötzlichen Tod des 33-Jährigen am Samstag offiziell bekannt. In einer emotionalen Mitteilung des Verbandes hieß es unmittelbar nach der Bestätigung: "Dies ist ein sehr trauriger Tag für das polnische Skispringen".

Untersuchungen der Behörden laufen

Nähere Angaben zu den genauen Umständen des plötzlichen Todes gibt es aktuell noch nicht. Nach Informationen der Zeitung Gazeta Krakowska haben die zuständigen Behörden bereits entsprechende Untersuchungen aufgenommen, um die Hintergründe zu klären.

Erfolge auf der Schanze

Grzegorz Mietus hatte seine aktive Karriere im Jahr 2016 offiziell beendet. Zu den sportlichen Highlights des ehemaligen Athleten gehörte der Gewinn der Team-Bronze-Medaille von der Normalschanze bei der Junioren-WM 2009, die er gemeinsam mit Maciej Kot, Jakub Kot und Andrzej Zapotoczny holte. Sein bestes Einzelergebnis im Weltcup feierte er im Jahr 2010 mit dem 20. Platz beim Springen in Willingen.

Große Trauer im Umfeld

Nach seiner aktiven Laufbahn blieb der Bruder des Olympia-Teilnehmers Krzysztof Mietus dem Sport treu und arbeitete zuletzt erfolgreich als Trainer. Der unerwartete Tod hinterlässt eine riesige Lücke: Mietus hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei gemeinsame Kinder.