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Janine Flock

Entscheidung um Olympia-Siegerin gefallen

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Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock setzt ihre Karriere fort. Das gab die 36-jährige Tirolerin am Donnerstag bekannt.
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"Es ist die Leidenschaft, die Disziplin, der Hunger, die Neugier, das alles, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin zu erleben. Das Feuer für den Eiskanal brennt immer noch", sagte Flock. In bisher 16 Weltcupsaisonen gewann sie 15 Rennen, holte dreimal den Gesamtweltcup und vier EM-Titel.

Der Weltcup beginnt Ende November in Altenberg, im Dezember wird zweimal in Innsbruck-Igls gefahren. Ende Jänner 2027 folgt die EM in Winterberg, im Februar die WM in Lillehammer. "Auf dieser Bahn bin ich seit zwei Jahren ungeschlagen, habe dort meinen dritten Gesamtweltcup fixiert, meinen vierten EM-Titel geholt und halte den Bahnrekord", sagte Flock über Lillehammer.

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