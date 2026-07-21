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Zusammenbruch

Herzstillstand: ÖSV-Talent (18) im Koma

Zwei Langläuferinnen sitzen und liegen nach einem Rennen erschöpft im Schnee.
© GEPA pictures/ OEOC
Die österreichische Langläuferin Katharina Engelhardt hat eine dramatische Gesundheitskrise öffentlich gemacht.
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Die ehemalige Nachwuchsathletin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) erlitt während eines Trainings gleich zwei Herzstillstände und kämpfte tagelang um ihr Leben. Nun schildert sie ihre bewegende Geschichte – und richtet einen eindringlichen Appell an andere Sportler.

Vier Tage im Koma

In einem emotionalen Instagram-Beitrag berichtet die Steirerin, dass sie während einer Trainingseinheit plötzlich zusammengebrochen sei. Sie musste noch vor Ort reanimiert und anschließend in das Kepler Universitätsklinikum in Linz gebracht werden. Dort lag sie vier Tage im künstlichen Koma. Erst später erfuhr sie, wie knapp sie dem Tod entkommen war.

"Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen", schreibt Engelhardt. "Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe."

"Passt auf euch auf"

Als Ursache diagnostizierten die Mediziner eine Herzmuskelentzündung, die sich infolge einer Infektion entwickelt hatte. Die 18-Jährige nutzt ihre Geschichte deshalb für eine Warnung: "Passt immer nach einer Infektion auf euch auf!" Gerade im Leistungssport werde häufig unterschätzt, welche Folgen eine zu frühe Rückkehr ins Training haben könne.

Langläuferin im Wettkampf auf verschneiter Strecke beim European Youth Olympic Winter Festival.
© GEPA pictures/ OEOC

Die Folgen für die junge Sportlerin sind gravierend. Ein implantierter Defibrillator soll sie künftig vor einem erneuten Herzstillstand schützen. Damit ist jedoch auch klar, dass ihre Karriere im Leistungssport beendet ist.

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Trotz des schweren Schicksalsschlags blickt Engelhardt dankbar nach vorne. In ihrem Beitrag bedankt sie sich bei allen Menschen, die sie unterstützt und für sie gebetet haben. "Ohne Gottes Hilfe hätte ich diesen Weg nicht wieder geschafft. Er ist ein Gott der Wunder tut! Auch heute noch."

Am kommenden Sonntag feiert Katharina Engelhardt ihren 19. Geburtstag – für sie ein Tag, der nach den dramatischen Ereignissen eine ganz besondere Bedeutung hat.

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