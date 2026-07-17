Wintersport
TV
E-Paper
Sport

Mikaela Shiffrin

Ski-Superstar gaberlt in goldenen High-Heels

Frau in glitzerndem Kleid sitzt entspannt in einem braunen Sessel, roter Schuh sichtbar.
© Instagram
Ski-Star Mikaela Shiffrin und ihr Partner Aleksander Aamodt Kilde glänzten bei einer US-Sportgala nicht nur mit ihren Outfits. Das Traumpaar überraschte auch mit einer Fußball-Einlage.
OE24 auf Google bevorzugen

Anlässlich der ESPY-Awards in New York warf sich das sportliche Spitzenpaar ordentlich in Schale. Der Norweger reiste im eleganten, zeitlosen Anzug an, während seine Partnerin in einem goldenen, bodenlangen Glitzerkleid erschien. Ergänzt wurde der schillernde Look der US-Amerikanerin durch goldene High Heels. Österreichische Ski-Fans kennen die beiden sonst vor allem im sportlichen Rennanzug auf der Piste.

Auch interessant

Nach Leihmutterschaft: Deutscher Politiker unter Druck

Neue Erde? Atmosphäre bei Planet entdeckt

Spektakuläre Schau: KI-Kunst im Palais NÖ

Elegantes Outfit und Ballgefühl

Dass die Ski-Queen in ihren Absatzschuhen nicht nur optisch eine gute Figur machen kann, bewies sie im Laufe des Abends. Völlig unerwartet wurde plötzlich gemeinsam mit Kilde ein Fußball ausgepackt und fleißig jongliert.

Shiffrin überzeugt am Ball

Während der Norweger durchaus seine Schwierigkeiten mit dem runden Leder hatte, bewies die US-Amerikanerin ein hervorragendes Ballgefühl. Trotz der ungewohnten Schuhe hielt sie den Ball geschickt in der Luft und begeisterte das Publikum vor Ort.

Fokus bleibt auf Skipisten

Dass die erfolgreiche Athletin nun jedoch dauerhaft die Skipisten gegen Fußballplätze eintauschen könnte, ist nicht zu erwarten. Die Fans der Ausnahme-Skifahrerin müssen sich diesbezüglich keinerlei Sorgen machen. Der Ausflug zum Fußball blieb eine unterhaltsame Einlage im Rahmen der feierlichen Gala.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Märchen!" Ski-Ass feiert Traum-Hochzeit

Lindsey Vonn wieder voll im Training

Kitzbühel-Sieger erliegt einer schweren Krankheit

Olympia-Heldin Sabine Payer tritt zurück

Ski-Superstar gaberlt in goldenen High-Heels

"Schande!" Ukraine-Star geht auf IOC los

US-Skistar stirbt mit nur 41 Jahren

Romantisch! Ski-Stars haben "JA!" gesagt

Biathlon-Olympiasiegerin plötzlich gestorben

Große Trauer bei Lindsey Vonn nach Schicksalsschlag