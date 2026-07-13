"Märchen!" Ski-Ass feiert Traum-Hochzeit

In der Skiwelt gibt es romantische Neuigkeiten: Ex-Weltcup-Star Erin Mielzynski hat geheiratet. Die ehemalige Weltklasse-Slalomläuferin gab ihrem langjährigen Freund Lenny Valjas das Ja-Wort.

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Am Wochenende verkündete die Kanadierin die frohe Botschaft auf Instagram. Das frischgebackene Ehepaar ist bereits seit 13 Jahren unzertrennlich. Dabei reicht die gemeinsame Geschichte der beiden noch viel weiter zurück, denn die Frischverheirateten kennen sich bereits aus ihrer Kindheit. Die Väter der beiden waren damals beste Freunde, bevor sich die Familien für längere Zeit aus den Augen verloren hatten. Erst Jahre später fanden sie durch die Beziehung ihrer Kinder wieder zueinander.

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Liebe wie im Märchen

"Schon als Kind wird uns beigebracht, dass Liebe ein großes Märchen ist. Doch ich habe gelernt, dass wahre Liebe aus tausenden alltäglichen Momenten besteht – miteinander verwoben durch die Entscheidung, uns immer wieder füreinander zu entscheiden, in jeder Lebensphase und mit jeder neuen Version dessen, wer wir werden", schrieb die 36-Jährige in den sozialen Medien über ihre Beziehung.

Erfolge im Ski-Weltcup

Auch sportlich feierte die Kanadierin in ihrer Karriere Erfolge, die in Österreich für Aufsehen sorgten. Mielzynski gewann während ihrer Zeit im Ski-Weltcup ein Rennen und stand ein weiteres Mal auf dem Podest. Ein großer Karriere-Höhepunkt war der Gewinn der Silbermedaille mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Vail/Beaver Creek im Jahr 2015. Im Jahr 2022 gab sie schließlich ihren Rücktritt vom aktiven Rennsport bekannt.