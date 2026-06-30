Jetzt fix: ÖSV hat neuen Generalsekretär

Der Österreichische Skiverband hat einen neuen Generalsekretär: Die Präsidentenkonferenz bestellte Jan Überall einstimmig zum Nachfolger von Christian Scherer.

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Der Tiroler Jan Überall wird neuer Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Der 38-jährige Geschäftsführer der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel übernimmt ab 1. September die Funktion von Christian Scherer, wie der ÖSV am Dienstagabend in einer Aussendung bekannt gab.

Die Präsidentenkonferenz des ÖSV habe Überall demnach einstimmig zum Generalsekretär bestellt. Als Vorsitzender der Geschäftsführung hat Jan Überall dann die operative Leitung des ÖSV inne. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober sagte: "Mit Jan Überall haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die den österreichischen und internationalen Skisport bestens kennt und gleichzeitig über Führungserfahrung verfügt. Es freut mich ganz besonders, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Diese Geschlossenheit ist ein starkes Signal nach innen und außen." ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher betonte, dass Überall "den Skisport, die Strukturen der Vereine und unseres Verbandes" gut kenne und "gleichzeitig wertvolle Erfahrungen aus der Organisation internationaler Großveranstaltungen sowie der Kooperation mit unterschiedlichsten Partnern" mitbringe.

"Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen"

"Gemeinsam wollen wir den ÖSV sportlich wie organisatorisch erfolgreich weiterentwickeln." Überall: "Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen" "Ich bedanke mich bei der Präsidentenkonferenz für das mir entgegengebrachte Vertrauen - dieses einstimmige Ergebnis war mir persönlich sehr wichtig", kommentierte Überall selbst seine Bestellung. "Gemeinsam wollen wir Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen und den österreichischen Skisport nachhaltig weiterentwickeln."

Der Kitzbüheler verfügt laut ÖSV über langjährige Führungserfahrung im nationalen wie internationalen Skisport. Nach einem Studium der Sportwissenschaften an der Universität Innsbruck startete er seine Karriere beim Kitzbüheler Ski Club, wo er seit 2015 als Generalsekretär tätig ist. Seit 2024 verantwortet er außerdem als Geschäftsführer der Hahnenkamm-Rennen die organisatorische und wirtschaftliche Weiterentwicklung eines der renommiertesten Wintersportevents der Welt. Durch seine Funktionen in verschiedenen FIS-Gremien sowie seine Tätigkeit als Vizepräsident von Club 5 - der Vereinigung führender alpiner Weltcup-Veranstalter - verfüge er über ein breites internationales Netzwerk und fundierte Kenntnisse der Strukturen und Marktmechanismen des Skisports, hieß es.

Scherer mit neuer Aufgabe

"Mit der einstimmigen Bestellung setzt die Präsidentenkonferenz ein klares Zeichen für Geschlossenheit und Kontinuität", betonte der ÖSV. Scherer verlässt den ÖSV nach dessen Angaben nach sechs Jahren an der Verbandsspitze und übernimmt im Herbst eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe HTI. Sein Abschied war schon länger festgestanden.