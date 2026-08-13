Liebe siegt: Darum gibt ÖSV-Adlerin Comeback

Mit Lebensgefährten Fettner an ihrer Seite wagt Lisa Eder Neustart

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Die Liebe bringt Lisa Eder zurück auf die Schanze. Die 25-jährige ÖSV-Adlerin hat ihren Rücktritt zurückgenommen – und darf künftig mit Lebensgefährte und Ex-Skispringer Manuel Fettner an ihrer Seite trainieren. Genau dessen Rolle hatte im April noch zum endgültigen Bruch mit dem ÖSV geführt.

Fettner darf Eder wieder unterstützen

Damals sah Eder ohne die Beteiligung Fettners keinen Weg mehr, ihre Karriere fortzusetzen. Jetzt haben beide Seiten einen Kompromiss gefunden. Fettner wird zwar weder offizielles ÖSV-Mitglied noch vom Verband finanziert, darf Eder aber bei Trainings begleiten und beraten.

"Lisa hat jetzt die Möglichkeit, mit ihm zu trainieren und ihn als Coach zurate zu ziehen", erklärt Sportdirektor Florian Liegl. Auch ÖSV-Trainer Thomas Diethart bindet Fettner ein. Der Olympia-Medaillengewinner erhält Zugang zu Videoaufnahmen und arbeitet laut Diethart "mit mir gemeinsam".

Ex-Skispringer Manuel Fettner ist immer an Eders Seite. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Für Eder war diese Lösung offenbar der entscheidende Schritt zurück. Die Entscheidung für ihr Comeback sei vor rund zwei Wochen gefallen. Verkündet hat sie ihren Rücktritt vom Rücktritt am Mittwoch – ausgerechnet an ihrem 25. Geburtstag.

Mit der Liebe zurück auf Weltcup-Kurs

"Ich kann mit ihm trainieren und er fährt zu den Trainings mit", sagt Eder über Fettner. Mit ihm an ihrer Seite wolle sie "so gut wie möglich sein und die bestmögliche Leistung zeigen".

Auch Fettner ist mit dem Kompromiss glücklich: Die Lösung "macht total Sinn". Sportlich kommt eine der stärksten ÖSV-Adlerinnen zurück: Eder feierte vergangene Saison ihre ersten beiden Weltcupsiege, stand weitere neunmal auf dem Podest und belegte Rang vier im Gesamtweltcup.