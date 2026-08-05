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Verletzungs-Schock! Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere

Skirennläuferin fährt im Riesenslalom in Sölden eng an einem blauen Tor vorbei.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Schweiz-Star Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere. Nach ihrer schweren Verletzung zieht sie einen Schlussstrich.
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Alpinskistar Lara Gut-Behrami beendet ihre eindrucksvolle Karriere. Die 35-jährige Schweizerin verkündete am Mittwoch diesen Schritt gegenüber Schweizer Medien.

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Der Rücktritt erfolge mit sofortiger Wirkung. Die Olympiasiegerin hatte den vergangenen Winter als Abschiedssaison angekündigt, sich dann aber im November 2025 bei einem Trainingssturz eine schwere Knieverletzung (Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss) zugezogen. Eine Rückkehr hatte sie zunächst offengelassen.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sie gewann zahlreiche Titel

Gut-Behrami hat in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewonnen. 2022 holte sie in Peking Olympia-Gold im Super-G. Im Jahr davor hatte sich die Tessinerin zur Doppelweltmeisterin in Cortina d'Ampezzo (Super-G, RTL) gekürt. Den Gesamtweltcup gewann Gut-Behrami zweimal (2015/16 und 2023/24), hinzu kommen sieben kleine Kristallkugeln. Die Super-G-Wertung entschied die Eidgenössin gleich sechsmal für sich - so oft wie sonst niemand. Hinzu kommen 48 Weltcupsiege, sieben weitere WM- und zwei olympische Bronze-Medaillen.

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