HIER fliegt ein Drache über Glasgow

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr sorgt plötzlich ein gewaltiger Drache am Himmel für Staunen. Ein Autofahrer filmt das spektakuläre Schauspiel – doch hinter der Flugechse steckt ein raffinierter Plan.

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Für die Menschen aus Glasgow begann der Tag alles andere als gewöhnlich. Während sie frühmorgens mit dem Auto unterwegs oder mitten beim Morgenspaziergang waren, entdeckten sie plötzlich einen riesigen Drachen am Himmel. Das Wesen schien mit den Flügeln zu schlagen und majestätisch über die Stadt zu gleiten. Das überraschte einige Menschen und sie zückten sofort ihr Handy und hielten den Moment auf Video fest.

Kein echter Drache – aber täuschend echt

Bei der Flugechse handelt es sich um Syrax, den Drachen von Rhaenyra Targaryen aus der Erfolgsserie "House of the Dragon". Der spektakuläre Flug war Teil einer aufwendigen Werbeaktion rund um die aktuelle dritte Staffel der Fantasy-Serie sowie der Commonwealth Games, die Ende Juli und Anfang August in Glasgow stattfanden.

3000 Stunden Arbeit

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Damit Syrax möglichst realistisch wirkt, wurden originale 3D-Scans aus der Serie verwendet. Rund 3000 Arbeitsstunden flossen in den Bau des Modells.

Der Drache wiegt nur etwa 13 Kilogramm, besteht aus speziellem Depron-Schaumstoff und besitzt ein Gerüst aus Kohlefaser und Aluminium. Insgesamt verfügt die Konstruktion über 23 bewegliche Elemente, darunter die Flügel. Angetrieben wird Syrax allerdings nicht durch Magie, sondern durch Propeller, die in den Beinen eingebaut sind.

Selbst der Pilot staunte

Gesteuert wurde der Drache von einem erfahrenen Piloten. Dieser erklärte später, dass sich das Fliegen eines Drachen deutlich von einem gewöhnlichen Modellflugzeug unterscheide.

Auch wenn schnell klar war, dass keine echte Flugechse über Glasgow kreiste, dürften viele Passanten ihren Augen zunächst kaum getraut haben. Genau dieser Überraschungseffekt war das Ziel – und der Plan ging offenbar voll auf.