Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Sie sehen richtig!

HIER fliegt ein Drache über Glasgow

OR
von
Mitten im morgendlichen Berufsverkehr sorgt plötzlich ein gewaltiger Drache am Himmel für Staunen. Ein Autofahrer filmt das spektakuläre Schauspiel – doch hinter der Flugechse steckt ein raffinierter Plan.
OE24 auf Google bevorzugen

Für die Menschen aus Glasgow begann der Tag alles andere als gewöhnlich. Während sie frühmorgens mit dem Auto unterwegs oder mitten beim Morgenspaziergang waren, entdeckten sie plötzlich einen riesigen Drachen am Himmel. Das Wesen schien mit den Flügeln zu schlagen und majestätisch über die Stadt zu gleiten. Das überraschte einige Menschen und sie zückten sofort ihr Handy und hielten den Moment auf Video fest.

Kein echter Drache – aber täuschend echt

Bei der Flugechse handelt es sich um Syrax, den Drachen von Rhaenyra Targaryen aus der Erfolgsserie "House of the Dragon". Der spektakuläre Flug war Teil einer aufwendigen Werbeaktion rund um die aktuelle dritte Staffel der Fantasy-Serie sowie der Commonwealth Games, die Ende Juli und Anfang August in Glasgow stattfanden.

Auch interessant

Verletzungs-Schock! Lara Gut beendet ihre Karriere

Bundestheater zittern vor hartem Sparkurs

"Er muss weg!" Weltfußballer geht auf Infantino los

3000 Stunden Arbeit

Damit Syrax möglichst realistisch wirkt, wurden originale 3D-Scans aus der Serie verwendet. Rund 3000 Arbeitsstunden flossen in den Bau des Modells.

Der Drache wiegt nur etwa 13 Kilogramm, besteht aus speziellem Depron-Schaumstoff und besitzt ein Gerüst aus Kohlefaser und Aluminium. Insgesamt verfügt die Konstruktion über 23 bewegliche Elemente, darunter die Flügel. Angetrieben wird Syrax allerdings nicht durch Magie, sondern durch Propeller, die in den Beinen eingebaut sind.

Selbst der Pilot staunte

Gesteuert wurde der Drache von einem erfahrenen Piloten. Dieser erklärte später, dass sich das Fliegen eines Drachen deutlich von einem gewöhnlichen Modellflugzeug unterscheide.

Auch wenn schnell klar war, dass keine echte Flugechse über Glasgow kreiste, dürften viele Passanten ihren Augen zunächst kaum getraut haben. Genau dieser Überraschungseffekt war das Ziel – und der Plan ging offenbar voll auf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Japan steckt jetzt Menschen in Kühlschrank

1.000 minderjährige Migranten sind weiter in Ceuta

Mega-Hitze: Badeverbote in Italien

Rauchsäule! Nächster Waldbrand ausgebrochen

Schock-Fund: Sohn lagerte Vater jahrelang in Gefriertruhe

Putin setzt auf neue Strategie im Ukraine-Krieg

Blutbad in London: Frau sticht auf mehrere Menschen ein

Bekannter Influencer während Livestream erschossen

Restaurant verrechnet zusätzlich 50 Euro als Trinkgeld

HIER fliegt ein Drache über Glasgow