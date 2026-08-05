Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Gegen Hitzewelle

Japan steckt jetzt Menschen in Kühlschrank

OR
von
© X
Wenn die Temperaturen über 40 Grad steigen, wird jede Abkühlung zur Rettung. In Japan sorgt jetzt eine außergewöhnliche Erfindung für Aufsehen: ein begehbarer Kühlschrank für Menschen.
OE24 auf Google bevorzugen

Japan kämpft -genau wie Österreich- derzeit mit einer heftigen Hitzewelle. Temperaturen von mehr als 40 Grad setzen Mensch und Infrastruktur zu. Eine japanische Firma, die eigentlich auf Verkaufsautomaten spezialisiert ist, hat deshalb eine ungewöhnliche Lösung entwickelt: die "Do Hiemon Box", eine mobile Kühlkammer, die Menschen in wenigen Minuten wieder herunterkühlen soll.

In fünf Minuten wieder fit

Die begehbare Box ist rund 1,75 Meter hoch und 86 Zentimeter breit. Im Inneren befindet sich eine Sitzbank, während kalte Luft gezielt auf Nacken, Rücken und Beine geblasen wird. In der Kammer herrschen angenehme 15 Grad, die Luft strömt mit etwa 5 Grad aus den Düsen.

Laut Hersteller reichen bereits fünf Minuten aus, damit sich Nutzer deutlich erfrischt fühlen. Nach rund zehn Minuten sollen sogar Symptome einer Überhitzung nachlassen. Die Kühlbox verfügt über drei verschiedene Kühlstufen.

Schaltet sich selbst ab

Die "Do Hiemon Box" kann sowohl in Gebäuden als auch im Freien eingesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen beendet sie den Kühlvorgang nach spätestens 20 Minuten automatisch, damit niemand unterkühlt.

Auch interessant

Dürre, Hitze: Große Sorge um unsere Ernten

Klimatisierter Co Working-Space für Sparkassen-Kunden gratis

Französischer Schriftsteller Didier Decoin (81) gestorben

Ein großer Haken

Ganz ohne Einschränkungen funktioniert die Erfindung allerdings nicht. Die Kühlkammer arbeitet nur bei Außentemperaturen bis maximal 35 Grad zuverlässig. Ausgerechnet bei extremer Hitze bleibt daher offen, wie stark die Kühlleistung tatsächlich noch ist.

Das japanische Gesundheitsministerium betont außerdem, dass die Box keine medizinische Behandlung ersetzt. Wer Anzeichen eines Hitzschlags zeigt, soll weiterhin sofort den Rettungsdienst verständigen.

Preis hat es in sich

Die "Do Hiemon Box" ist in Japan bereits erhältlich. Der Preis liegt bei rund 1,5 Millionen Yen, umgerechnet etwa 8.000 Euro. Damit dürfte die außergewöhnliche Abkühlung vorerst vor allem für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen interessant sein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Straße von Hormuz: USA und Iran stehen vor Deal

Japan steckt jetzt Menschen in Kühlschrank

Mega-Hitze: Badeverbote in Italien

Restaurant verrechnet zusätzlich 50 Euro als Trinkgeld

Bekannter Influencer während Livestream erschossen

1.000 minderjährige Migranten sind weiter in Ceuta

Schock-Fund: Sohn lagerte Vater jahrelang in Gefriertruhe

Blutbad in London: Frau sticht auf mehrere Menschen ein

Putin setzt auf neue Strategie im Ukraine-Krieg

Rauchsäule! Nächster Waldbrand ausgebrochen