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Feuerwehr-Einsatz

Rauchsäule! Nächster Waldbrand ausgebrochen

© APA/JGER
Bei einem Brand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist die Feuerwehr am Mittwoch im Großeinsatz gestanden.
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Eine Rauchsäule war von weitem zu sehen. Der Brand war am Nachmittag ausgebrochen, es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst.

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Rund 20 Feuerwehren rückten aus, berichtete Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage.

Die Unwetterzentrale machte auf X ebenfalls auf den Großbrand aufmerksam. Über dem Feuer habe sich bereits eine sogenannte Pyrocumulus-Wolke gebildet – ein Hinweis auf die enorme Hitzeentwicklung. Solche Wolken können das lokale Wetter beeinflussen und sogar Blitze auslösen, wodurch weitere Brände entstehen können.

Im Bezirk Gänserndorf bekämpften zahlreiche Einsatzkräfte einen Vegetationsbrand. Rund 15 Hektar waren laut Bezirkskommando betroffen.

Bei dem Brand im Raum Neusiedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf und Hausbrunn im Weinviertel standen am Mittwoch 15 Feuerwehren mit rund 30 Fahrzeugen und 130 Mitgliedern sowie die Waldbranddienstgruppe des Bezirks im Einsatz. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, teilte das Bezirkskommando mit.

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