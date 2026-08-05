Sturz-Drama um ÖSV-Star

Bei einem Trainingssprung erlitt Johannes Lamparter eine schwere Verletzung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Großes Pech für Kombi-Ass Johannes Lamparter im Sprungtraining in Courchevel (FRA). Der Tiroler verschnitt sich nach der Landung und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Schmerzen im Knie

Er klagte unmittelbar danach über Schmerzen im rechten Knie sowie im rechten Sprunggelenk. Er wird noch heute nach Tirol zurücktransportiert, wo er sich morgen vormittag im Sanatorium Kettenbrücke einer genaueren Untersuchung unterziehen wird. Wir informieren wieder, sobald es eine genaue Diagnose gibt.

Drei Mal Olympia-Silver in Turin

PREDAZZO,ITALY,19.FEB.26 - OLYMPICS, NORDIC SKIING, NORDIC COMBINED - Winter Olympic Games Milano Cortina 2026, team sprint, medal shooting. Image shows Johannes Lamparter (AUT). Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Johannes Lamparter gehört zu den erfolgreichsten österreichischen Nordischen Kombinierern der Gegenwart. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Gesamtweltcupsiege (2022/23 und 2025/26), der Weltmeistertitel im Einzel von der Großschanze sowie im Teamsprint 2021 sowie drei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2026.