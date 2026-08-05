Chance für Zverev? Sinner und Alcaraz droht US-Open-Aus

Vor dem letzten Grand Slam des Jahres kämpfen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit gesundheitlichen Problemen. Für Alexander Zverev könnte dies ein gutes Zeichen sein.

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In drei Wochen steigt das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die US Open könnten dieses Mal vielleicht ohne die besten zwei Tennisspieler der letzten Jahre stattfinden. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz plagen sich aktuell mit ihrer Gesundheit. Der Spanier fällt schon länger aus. Sinner soll laut neuesten Berichten einen mehrstündigen Klinikaufenthalt gehabt haben.

Die Meldung von der "Gazzetta dello Sport" sorgt derzeit in Italien für viele Diskussionen um ihren Tennis-Superstar. Der amtierende Weltranglisten-Erste befand sich zunächst im J-Medical-Zentrum in Turin und im Anschluss in einer orthopädischen Privatklinik in Mailand. Dort dauerte der Aufenthalt rund vier Stunden lang. Beim Termin soll auch Sinners vertrauter Physiotherapeut extra aus dem Urlaub gekommen sein.

Alcaraz weiterhin fraglich

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll es sich bei der Untersuchung nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. Sinner habe die Klinik mit einem Lächeln verlassen und Autogramme gegeben. Offiziell hat sich das Team von Sinner dazu nicht geäußert. Nach seinem Wimbledon-Sieg ließ der Italiener das ATP-Masters in Montreal aus. Er will sich für die US Open schonen.

Bei Alcaraz schaut es weniger gut aus. Der Spanier musste seine geplante Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) absagen. Alcaraz plagt sich weiter mit seiner Handgelenksverletzung. Diese hat der Weltranglisten-Zweite sich beim Turnier in Barcelona zugezogen. Durch die Absage zieht Zverev in der Weltrangliste an ihm vorbei.

Bisher hat Alcaraz die Masters in Madrid und Rom, French Open und Wimbledon verzichten müssen. Durch die neuerliche Absage steigt der Zweifel an seiner US-Open-Teilnahme. Cincinnati ist das wichtigste Vorbereitungsturnier für die US Open. Derzeit ist es ungewiss, ob Alcaraz sein Comeback beim letzten Grand Slam des Jahres feiern wird.