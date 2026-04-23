Erste Wiener Schule wird Plastikflaschen-frei

Am Earth Day setzte die American International School Vienna ein starkes Zeichen: Die Schule ist jetzt offiziell plastikflaschenfrei und wurde mit der begehrten "Green Flag" ausgezeichnet.

Ende April versammelte sich die Schulgemeinschaft im Garten-Amphitheater der American International School Vienna, um gleich zwei Meilensteine zu feiern. Zum einen wurde die "Eco-Schools Green Flag" gehisst - eine internationale Auszeichnung für besonderes Engagement im Umweltschutz. Zum anderen erklärte sich die Schule offiziell als plastikflaschenfrei. Damit setzt die 1959 gegründete Bildungseinrichtung am Rand des Wienerwalds ein klares Signal in Sachen Nachhaltigkeit. Die Initiative geht auf das 2023 gegründete Eco Committee zurück, das seither konsequent an Umweltprojekten arbeitet.

© AIS Vienna

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Hinter den Erfolgen steckt ein simpler, aber genialer Plan: weniger Plastik, mehr Bewusstsein. Die Schule hat hierzu konkrete Ziele definiert und diese Schritt für Schritt umgesetzt. Unterstützt wurde das Projekt von der gesamten Schulgemeinschaft - von der Direktion bis zu den Schülern. Programme wie "Eco-Schools", eines der größten internationalen Bildungsnetzwerke für Umweltbildung, zeigen sich dabei als richtungsweisend. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Regeln und Maßnahmen für den Alltag, sondern auch auf langfristiger Veränderung im Mindset der Jugendlichen.

© AIS Vienna

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Beim Festakt selbst waren namhafte Gäste dabei: Bezirksrat Peter Hermann aus Döbling wohnte der Zeremonie ebenso bei wie Umwelt-Expertin Sarah Moyer von der Weltbank. Für die Schüler sprach die Zwölftklässlerin J. Jung, die sich im Eco Committee engagiert. Hinter den Kulissen wirkten unter anderem Schuldirektorin Dr. Kathryn Miner, Business Manager Benjamin Kuscher und Projektleiterin Bana Bega.