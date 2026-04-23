Marilla-Foodtruck: DER Geheimtipp an der Donau

Wer im Wachauer Land entlang der Donau unterwegs ist, sollte bei "Marilla" unbedingt Halt machen - Genuss und Urlaubsfeeling sind hier garantiert.

Direkt an der Donau sorgt ein Foodtruck für Aufsehen: In Arnsdorf bei Spitz an der Donau hat sich "Marilla" zum neuen Pflichtstopp für Ausflügler entwickelt - das Season-Opening erfolgt am Freitag, den 24. April.





Geöffnet ist der Foodtruck von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 10 Uhr, perfekt für Radfahrer, Wanderer und Ausflügler. Die Lage könnte kaum besser sein: direkt neben dem beliebten Donauradweg und bei der Rollfähre Spitz–Arnsdorf. Gäste erwartet nicht ein traumhafter Blick auf die Donau. Die Saison läuft bis Mitte Oktober.

Kreative Küche statt Klassiker

Würstel oder Pommes sucht man hier vergeblich, stattdessen setzen die Betreiber auf hausgemachte Spezialitäten. Frisch zubereitete Flammkuchen, knusprige Calamari oder das "Marilla Laberl" mit Hühner-Geschnetzeltem und Marillen-Chutney sorgen für wahre Geschmackserlebnisse. Dazu gibt es eine große Auswahl an offenen Weinen aus der gesamten Wachau, ideal für eine genussvolle Pause mit traumhafter Aussicht.

© Wachauinside/Marilla

Hinter dem Konzept stehen Julian Ratay, der den Foodtruck 2024 übernommen hat, und sein Freund Felix Heiss, der seit 2025 mit an Bord ist. Beide bringen Top-Ausbildungen aus der heimischen Spitzengastronomie mit. Ihr Motto ist so einfach wie genial: "Eat, drink & chill!"