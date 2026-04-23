Lichter, Loopings, Livemusik: St. Pöltner Volksfest kehrt zurück

St. Pölten wird wieder zur Festbühne: Acht Tage lang lockt das Volksfest mit Fahrgeschäften, Livemusik sowie neuen Gastro-Angeboten und setzt dabei auf eine Mischung aus Tradition, Action und Genuss.

Ende Mai steigt am VAZ-Freigelände in St. Pölten das allseits beliebte Volksfest. Von 22. bis 31. Mai verwandelt sich das gesamte Gelände in ein buntes Areal für gute Laune und geballte Action.

© Josef Vorlaufer

Der Startschuss fällt am Eröffnungstag um 17:30 Uhr beim Riesenrad. Danach warten zahlreiche Attraktionen auf die Besucher, unter anderem mit kinderfreundlichen Ringelspielen und spektakulären Fahrgeschäften. Besonders Adrenalinfans kommen auf ihre Kosten: Der "Alpenblitz" erreicht bis zu 55 km/h, dazu sorgen Breakdance und Tagada für Nervenkitzel. Ergänzt wird das Programm durch Info-Angebote des Bundesheeres sowie spezielle Aktionstage wie den Kindernachmittag am 29. Mai und den Pflegeelterntag am 28. Mai.

Live-Musik und Kulinarik

Täglich ab 19 Uhr wird die Bühne zur Konzertzone, wenn Livemusik von Frühschoppen und Showeinlagen begleitet wird. Dazu zählen auch spektakuläre Vorführungen, zum Beispiel eine Taekwondo-Show. Ein absolutes Highlight bildet das große Feuerwerk am 23. Mai, das den Himmel über St. Pölten hellauf erleuchten wird. Danach geht es im Volksfest-Club mit DJ-Sounds bis in die Nacht weiter.

© Bernd Berger

Auch kulinarisch hat das Volksfest einiges zu bieten. Im Bacchushain treffen bewährte Klassiker auf neue Trends: Neben regionalen Schmankerln warten heuer auch Bowls, BBQ-Spezialitäten und eine Beachbar auf die Gäste. Dazu gibt es eine breite Auswahl an Weinen, Cocktails und Streetfood, ideal für einen genussvollen Abend am Festgelände.