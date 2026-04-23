Lichter, Loopings, Livemusik: St. Pöltner Volksfest kehrt zurück

St. Pölten wird wieder zur Festbühne: Acht Tage lang lockt das Volksfest mit Fahrgeschäften, Livemusik sowie neuen Gastro-Angeboten und setzt dabei auf eine Mischung aus Tradition, Action und Genuss.
Ende Mai steigt am VAZ-Freigelände in St. Pölten das allseits beliebte Volksfest. Von 22. bis 31. Mai verwandelt sich das gesamte Gelände in ein buntes Areal für gute Laune und geballte Action.
Der Startschuss fällt am Eröffnungstag um 17:30 Uhr beim Riesenrad. Danach warten zahlreiche Attraktionen auf die Besucher, unter anderem mit kinderfreundlichen Ringelspielen und spektakulären Fahrgeschäften. Besonders Adrenalinfans kommen auf ihre Kosten: Der "Alpenblitz" erreicht bis zu 55 km/h, dazu sorgen Breakdance und Tagada für Nervenkitzel. Ergänzt wird das Programm durch Info-Angebote des Bundesheeres sowie spezielle Aktionstage wie den Kindernachmittag am 29. Mai und den Pflegeelterntag am 28. Mai.
Live-Musik und Kulinarik
Täglich ab 19 Uhr wird die Bühne zur Konzertzone, wenn Livemusik von Frühschoppen und Showeinlagen begleitet wird. Dazu zählen auch spektakuläre Vorführungen, zum Beispiel eine Taekwondo-Show. Ein absolutes Highlight bildet das große Feuerwerk am 23. Mai, das den Himmel über St. Pölten hellauf erleuchten wird. Danach geht es im Volksfest-Club mit DJ-Sounds bis in die Nacht weiter.
Auch kulinarisch hat das Volksfest einiges zu bieten. Im Bacchushain treffen bewährte Klassiker auf neue Trends: Neben regionalen Schmankerln warten heuer auch Bowls, BBQ-Spezialitäten und eine Beachbar auf die Gäste. Dazu gibt es eine breite Auswahl an Weinen, Cocktails und Streetfood, ideal für einen genussvollen Abend am Festgelände.