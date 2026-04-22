Elfer-Drama & zwei Platzverweise! 1:1 – Sturm rettet Punkt gegen LASK

Was für ein Krimi in der Merkur Arena! In einem hochdramatischen Gipfeltreffen trennen sich Sturm Graz und der LASK mit 1:1. Die Linzer spielten fast die gesamte Partie in Unterzahl und beendeten das Match sogar nur mit neun Mann.

Der Titelkampf der Bundesliga brennt lichterloh! Schon nach 18 Minuten der erste Schock für die Gäste: Alemão sah nach einem harten Einsteigen gegen Maurice Malone die Gelb-Rote Karte. Kühbauers Team musste fortan zu zehnt gegen den Tabellenführer bestehen. Sturm dominierte zwar den Ballbesitz (72 %), biss sich an der giftigen LASK-Defensive aber die Zähne aus. Trotz Unterzahl schockten die Linzer das Grazer Publikum nach dem Seitenwechsel: Sascha Horvath startete ein Solo über den Flügel und bediente Moses Usor (52.), der die Kugel zur Linzer Führung ins Eck schweißte.

Eskalation und doppelter Platzverweise

In der 67. Minute eskalierte die Stimmung in der Merkur Arena komplett. Samuel Adeniran flog nach einem weiteren Foul ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Mit nur noch acht Feldspielern verschanzte sich der LASK am eigenen Sechzehner, während Arnes Talic alle Hände voll zu tun hatte, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Die Übermacht der Grazer wurde nun erdrückend, doch die Linzer Verteidigung rund um Keeper Jungwirth warf sich in jeden Schuss.

Kiteishvili rettet Sturm vom Punkt

Die Erlösung für Sturm brachte schließlich ein VAR-Check in der 77. Minute. Gizo Mamageishvili wurde im Strafraum gelegt, woraufhin der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Otar Kiteishvili (78.) behielt die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich. Es war der Startschuss für eine Schlussoffensive, in der Sturm alles nach vorne warf, um den Big Point im Titelrennen doch noch zu erzwingen.

Abwehrschlacht bis zum Abpfiff

In der sechsminütigen Nachspielzeit brannte es im Linzer Strafraum lichterloh. LASK-Keeper Lukas Jungwirth rettete mit einer Glanzparade gegen Malone (89.) den Punkt, als er den Ball spektakulär aus dem Kreuzeck kratzte. Sturm Graz bleibt damit zwar Tabellenführer, verpasst es aber, die heroisch kämpfenden Linzer entscheidend zu distanzieren.