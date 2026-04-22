6:2-Sieg in Pustertal! Graz99ers krönen sich mit Sweep-Triple zum ICE-Meister!

Die Graz99ers haben es tatsächlich geschafft! Mit einem fulminanten 6:2-Auswärtssieg beim HC Pustertal fixierten die Steirer am Mittwochabend den ersten Meistertitel ihrer Geschichte und schrieben mit einem makellosen 12:0-Playoff-Durchlauf Sport-Geschichte.

Was für eine Machtdemonstration! Die Graz99ers ließen im vierten Finalspiel der ICE Hockey League nichts mehr anbrennen und holten sich mit einem deutlichen 6:2 in Bruneck die begehrte Trophäe. Nach einem nervenaufreibenden Start und einem 2:2-Zwischenstand nach 40 Minuten drehten die Murstädter im Schlussdrittel richtig auf.

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Spannung pur bis zum Schlussakt

Kevin Conley (42.) brachte die Steirer kurz nach Wiederbeginn mit einem platzierten Schuss wieder in Führung. Obwohl Pustertal durch Henry Bowlby (41.) die Riesenchance auf den Ausgleich hatte, blieb die Defensive rund um den starken Nicolas Wieser stabil. Josh Currie (49.) sorgte mit seinem fünften Playoff-Tor für die Vorentscheidung und drückte die Wölfe endgültig in die Defensive.

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Premierentor im Meisterrausch

Besonders emotional wurde es in der 56. Minute, als der erst 21-jährige Lenz Moosbrugger nach herrlicher Vorarbeit von Tim Harnisch auf 5:1 stellte. Für das Grazer Talent war es der allererste Treffer in der ICE Hockey League überhaupt – und das ausgerechnet im entscheidenden Finalspiel. Der Widerstand der Gastgeber aus Bruneck war damit endgültig gebrochen.

Urgestein setzt den Schlusspunkt

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Den krönenden Abschluss einer perfekten Saison besorgte ein Mann, der seit Jahren für den Verein brennt: Michael Schiechl. Das Grazer Urgestein traf in der letzten Spielminute (60.) per Empty-Net-Treffer in Unterzahl zum 6:2-Endstand. Es war das finale Signal für die grenzenlose Jubelparty auf dem Eis – mittendrin: Graz99ers-Edelfan Andreas Gabalier.

Historisches Triple für die Ewigkeit

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Mit diesem "Sweep-Triple" von 12 Siegen in Folge in den Playoffs ziehen die Graz99ers in einen exklusiven Club mit den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg ein. Trainer Daniel Lacroix hat eine Truppe geformt, die in den entscheidenden Momenten keine Schwäche zeigte.