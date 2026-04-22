Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Eishockey
  5. ICE Hockey League
Graz 99ers
© gepa

4:0 im Best-of-7

6:2-Sieg in Pustertal! Graz99ers krönen sich mit Sweep-Triple zum ICE-Meister!

22.04.26, 21:50 | Aktualisiert: 22.04.26, 23:18
Teilen

Die Graz99ers haben es tatsächlich geschafft! Mit einem fulminanten 6:2-Auswärtssieg beim HC Pustertal fixierten die Steirer am Mittwochabend den ersten Meistertitel ihrer Geschichte und schrieben mit einem makellosen 12:0-Playoff-Durchlauf Sport-Geschichte.

Was für eine Machtdemonstration! Die Graz99ers ließen im vierten Finalspiel der ICE Hockey League nichts mehr anbrennen und holten sich mit einem deutlichen 6:2 in Bruneck die begehrte Trophäe. Nach einem nervenaufreibenden Start und einem 2:2-Zwischenstand nach 40 Minuten drehten die Murstädter im Schlussdrittel richtig auf.

graz99ers
© gepa

Spannung pur bis zum Schlussakt

Kevin Conley (42.) brachte die Steirer kurz nach Wiederbeginn mit einem platzierten Schuss wieder in Führung. Obwohl Pustertal durch Henry Bowlby (41.) die Riesenchance auf den Ausgleich hatte, blieb die Defensive rund um den starken Nicolas Wieser stabil. Josh Currie (49.) sorgte mit seinem fünften Playoff-Tor für die Vorentscheidung und drückte die Wölfe endgültig in die Defensive.

graz99ers
© gepa

Premierentor im Meisterrausch

Besonders emotional wurde es in der 56. Minute, als der erst 21-jährige Lenz Moosbrugger nach herrlicher Vorarbeit von Tim Harnisch auf 5:1 stellte. Für das Grazer Talent war es der allererste Treffer in der ICE Hockey League überhaupt – und das ausgerechnet im entscheidenden Finalspiel. Der Widerstand der Gastgeber aus Bruneck war damit endgültig gebrochen.

Urgestein setzt den Schlusspunkt

graz99ers
© gepa

Den krönenden Abschluss einer perfekten Saison besorgte ein Mann, der seit Jahren für den Verein brennt: Michael Schiechl. Das Grazer Urgestein traf in der letzten Spielminute (60.) per Empty-Net-Treffer in Unterzahl zum 6:2-Endstand. Es war das finale Signal für die grenzenlose Jubelparty auf dem Eis – mittendrin: Graz99ers-Edelfan Andreas Gabalier.

Historisches Triple für die Ewigkeit

graz99ers
© gepa

Mit diesem "Sweep-Triple" von 12 Siegen in Folge in den Playoffs ziehen die Graz99ers in einen exklusiven Club mit den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg ein. Trainer Daniel Lacroix hat eine Truppe geformt, die in den entscheidenden Momenten keine Schwäche zeigte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen