"Dancer Against Cancer": Dompfarrer Faber mit seiner Freundin nach Zölibats-Ärger bei Charity-Ball

Über 200 Krebsbetroffene standen bei Dancer against Cancer im Mittelpunkt. In der Hofburg Vienna wurde gemeinsam getanzt, erinnert und Spenden für die Krebshilfe Wien gesammelt.

Heuer feierte Dancer against Cancer zum 19. Mal in der Hofburg Vienna zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien. Über 200 Krebsbetroffene, die „Fighter against Cancer“, wurden dabei besonders gewürdigt. Durch den Abend führte Moderator Andy Lee Lang, der die Ballgäste musikalisch mit Unterstützung von Niddl begrüßte.

© Andreas Tischler

Iva Schell, Andrea Kdolsky, Doris Kiefhaber, Yvonne Rueff

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Ehrenwalk der Fighter

Ein zentraler Moment der Eröffnung war der Ehrenwalk der Fighter. Begleitet wurde dieser vom Song „Against Cancer“ des Labels Rhythm and Poetry sowie von den Sängerinnen Julie Faith und Stella Maria. Der Walk bildete den emotionalen Auftakt des Abends.

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Bea Turin, Andy Lee Lang

MyAid Award verliehen

Im Anschluss wurde der MyAid Award an Andrea Kdolsky vergeben. Sie ist auch das Cover des neuen CEWE Dancer against Cancer Kalenders. Den Preis nahm sie mit großer Freude und Rührung entgegen. Ziel ihre Engagements ist es, das Thema Krebs zu enttabuisieren und anderen Betroffenen Mut zu machen.

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Yvonne Rueff

Internationaler Stargast

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Stargast Shannon Lee. Die Tochter von Bruce Lee reiste gemeinsam mit ihrer Tochter Wren auf Einladung von Starfotograf Manfred Baumann nach Wien. Für Shannon Lee war es der erste Besuch in Österreich. Sie eröffnete den Ball gemeinsam mit Andy Lee Lang bei einem Wiener Walzer und wagte anschließend mit Hannes Nedbal einen Cha‑Cha‑Cha, in Anlehnung an ihren Vater.

Ball der Tänzer

Dancer against Cancer versteht sich als Ball der Tänzer – und als Ball jener, die für andere tanzen. Über 300 Profitänzerinnen und Profitänzer traten im Festsaal auf. Alle Künstlerinnen und Künstler des Abends wirkten unentgeltlich mit. Auftritte gab es unter anderem von: Auch Sänger stellten sich in den Dienst der guten Sache. Gary Lux sang „Kinder dieser Welt“ sowie eine neu arrangierte Version von „Colours of 69“. Beatrice Turin eröffnete den Mitternachtsblock mit einem Hitmedley gemeinsam mit der Tanzcrew Vision Dance.

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Iva Schell

Spenden für Krebshilfe Wien

Der Erlös des Ballabends unterstützt das Projekt der Krebshilfe Wien „Krebs. Und dann? Unterstützung bei Krebs – von der Diagnose durch die Therapie“. Damit steht die Begleitung von Betroffenen von Beginn der Erkrankung an im Mittelpunkt.

Ballgäste

Unterstützt wurden die Fighter unter anderem durch Ballgäste wie Toni Faber, Tony Wegas, Kristina Worseg, Heribert Kasper, Thomas Weinhappel, Iva Schell, Heinz Stiastny, Daniela Krammer sowie Lou Anne Gleissenebner und ihre Mutter Martina Gleissenebner‑Tesky.

Zölibats-Kontroverse

Toni Fabers Auftritt mit seiner langjährigen, offiziellen Begleiterin Natalie kommt wenige Tage nachdem sich der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" kritisch zu Fabers Lebensentwurf. Faber bezeichnet Natalie offiziell als "ständige Begleitung" und seine "sehr gute Freundin". Grünwidl schätzt Fabers pastorales Engagement, aber betont: "Beim Zölibat hat er aber eine Lösung gefunden, mit der ich mir schwertue. Wir sind im Gespräch, um eine Lösung zu finden."