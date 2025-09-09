Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Queen Elizabeth
© Getty Images

Details

Transfusionen, Krebstherapie: Traurige Enthüllungen - So hart kämpfte die Queen in letzten Monaten

09.09.25, 10:02
Teilen

Neue Enthüllungen zeigen, dass Queen Elizabeth schwer krank war.

Neue Berichte geben nun Einblick in die letzten Monate der britischen Königin: Elizabeth II. soll wohl ernster krank gewesen sein, als bislang angenommen. Sie litt unter einer Krebserkrankung, dem Multiplen Myelom.

Mehr zum Thema

Doch das soll sie nicht abgebracht haben von einem großen Wunsch: Sie wollte ihr Platin-Jubiläumsjahr (70 Jahre seit ihrer Thronbesteigung) im Jahr 2022 so unbedingt feiern, dass sie Ärzte nach ihrer Krebsdiagnose anflehte, ihr Leben zu verlängern, wie aus heutigen Berichten hervorgeht.

Queen Elizabeth II. und die Royal-Family

Queen Elizabeth II. und die Royal-Family

© Getty
 

Hielt sich an Anweisungen

Die Monarchin unterzog sich sogar Bluttransfusionen und verzichtete auf ihre geliebten Gin Tonics, Gin Dubonnets und Martinis, um ihr Leben nach der niederschmetternden Nachricht im Jahr 2021 zu verlängern.


Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II.

Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II.

© Getty
 

An Krebs erkrankt

Die Diagnose eines Multiplen Myeloms, einer Form von Knochenmarkkrebs, kam nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, im Alter von 99 Jahren. 

Butler hat Buch geschrieben

Diese neuen Details kommen von Paul Burrell, langjähriger königlicher Butler und Freund der Königin in den folgenden Jahren: „Die Königin war in ihren letzten Tagen sehr geschwächt und lag größtenteils im Bett. Sie war 96 Jahre alt und hatte jede weitere Behandlung abgelehnt. Kurz nach dem Tod von Prinz Philip wurde bei ihr im Sommer 2021 Krebs diagnostiziert. Das war für sie so kurz nach seinem Tod verheerend. Ihre Beziehung war eine wahre Liebesgeschichte – ich habe das jeden Tag miterlebt.“

Queen Elizabeth Krönung
© Getty

Burrell, dessen Enthüllungsbuch "The Royal Insider" demnächst erscheint, erklärt darin, die Queen habe nur wenigen von ihrem Zustand erzählt und alle mussten schwören, kein Wort darüber zu verlieren. 

Als sie Anfang September 2022 starb hatte sie ihr Ziel erreicht, die Thronfeierlichkeiten noch zu erleben. Ärzte hatten ihr ursprünglich nur wenige Monate gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden