Das Buch "Die Palast-Rebellin" widmet sich der Schwester von Queen Elizabeth.

Prinzessin Margaret, die etwas jüngere Schwester von Queen Elizabeth konnte ein freieres, selbstbestimmteres Leben führen. Ihre Schwester musste sich den Pflichten der Krone unterordnen.

Doch wahres Glück sollte sie trotz der Unabhängigkeit und einem Glam-Leben nicht finden.

Charismatisch

Margaret sagte sich nie los vom Hof, entkam ihm immer nur auf Zeit. Unglückliche Liebe, Alkohol und in späteren Jahren schwere Krankheiten bestimmten das Leben der Prinzessin. In Die Palast-Rebellin wird allen Aspekten der charismatischen Frau nachgespürt, der vor einigen Jahren in der Serie The Crown durch Helena Bonham-Carters Darstellung ihres Lebens ein Denkmal gesetzt wurde. Sinnhaftigkeit. Autorin und Historikerin Karin Feuerstein Prasser, aus deren Feder zahlreiche andere Biografien royaler Frauen stammen, wirft gegen Ende die Frage auf, wieso brauchen wir heutzutage Prinzessinnen? Die einfache Antwort: Weil uns der Adel wirklich gut unterhält.