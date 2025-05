WASSER Publishing soll neue Räume fürs Bücher machen öffnen und den Austausch fördern.

„Natürlich ist es ein bisschen wahnsinnig, jetzt einen Verlag zu gründen – wer macht denn so etwas?“, fragt Stefanie Jaksch, seit fast 15 Jahren als Programm- und Verlagsleiterin, Autorin und Mitbegründerin der IG Buchmenschen eine fixe Größe der deutschen Buchbranche. Mit WASSER Publishing – Raum für sanften Widerstand denkt sie das „Büchermachen“ ab sofort neu.

Weg mit der Gatekeeper-Funktion in Programmabteilungen

WASSER will die traditionellen Hierarchien der Verlagsbranche aufbrechen und das Veröffentlichen niederschwelliger gestalten: „Die Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Elements Wasser ist essenziell für die Art, wie ich arbeiten, Bücher machen und leben möchte. Wasser verbindet uns alle, und als eine Einladung zu Verbundenheit begreife ich den Prozess, in dem Texte entstehen dürfen.“, so Verlegerin Stefanie Jaksch.

© Pamela Rußmann

© Wasser Publishing

Hin zu echtem Austausch

„Ich suche nach Wegen, wie ich das rigide Korsett der Gatekeeper-Funktion in Programmabteilungen der Verlage weg und hin zu echtem Austausch bewegen kann. Das geht nur miteinander: Ich, du wir alle sind WASSER.“ Alle Neuigkeiten immer hier zu finden: https://www.dasistwasser.com/

Verlagsmensch durch und durch: Stefanie Jaksch ist Autorin, Publisherin, Lektorin und moderiert Lesungen und Buch-Talks eindringlich-berührend und mit persönlicher Note.

Das Verlagshaus öffnen und Themen gemeinsam entwickeln

Herzstück des Verlags ist der enge Austausch zwischen Leser:innen, Autor:innen, Buchhändler:innen und dem Verlagsteam: mit einer Gesprächsreihe, einem Podcast-Format, Get-togethers mit der Verlegerin und einer lebendigen Online-Plattform, auf der sich Schreibende in einem Pat:innenprogramm ausprobieren und Texte teilen können.

Das Ziel

„Das Ziel ist, WASSER zu einem Ort zu machen, an dem für alle gilt: Ich habe eine Stimme und ich habe keine Angst, sie zu nutzen. Das verstehe ich als sanften Widerstand und als große Sehnsucht: sich den Gegebenheiten nicht zu beugen, sondern mutig das Wort zu ergreifen und an Diskussionen teilzunehmen“, so Stefanie Jaksch über ihr Verständnis vom Publizieren bei WASSER.