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Peter Magyar
© Getty

Ungarn-Wahl

LIVE-Ticker – Magyar kontert Bürgerkriegs-Vorwürfe

12.04.26, 14:20 | Aktualisiert: 12.04.26, 16:14
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Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag zeichnet sich eine Rekord-Beteiligung ab. oe24 berichtet hier im LIVE-Ticker von der Wahl.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 19:00 Uhr, erste vorläufige Ergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet. Die Abstimmung gilt als wichtigste Entscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Es geht um die Frage, ob Viktor Orbán sein Mandat behält oder die Macht an Peter Magyar verliert. Während Orbán auf die Nähe zu Moskau setzt, verspricht Magyar eine neue Partnerschaft mit der EU – eine Richtungswahl, die auch für uns in Österreich entscheidend ist.

+++ Alle aktuellen Infos im LIVE-Ticker weiter unten +++

Das Interesse an der Wahl ist riesig. Laut nationalem Wahlbüro gaben bis Sonntag um 13:00 Uhr bereits 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor zwei Jahren lag dieser Wert zur selben Zeit nur bei 40,1 Prozent. Berichten zufolge bilden sich besonders in den Städten und unter jungen Wählern lange Schlangen vor den Lokalen.

Orbán vs. Peter Magyar

Herausforderer Peter Magyar zeigt sich siegessicher und rechnet mit einem Erfolg seiner bürgerlichen Tisza-Partei. Viktor Orbán erklärte am Morgen in Budapest, er würde Magyar im Falle eines Sieges gratulieren. Auf die Frage, welches Ausmaß eine Niederlage seiner Partei Fidesz haben müsste, damit er deren Vorsitz niederlegt, sagte Orban kurz: "Ein großes". Jüngste Umfragen bescheinigen Magyar, einem ehemaligen Orbán-Gefolgsmann, tatsächlich gute Chancen auf einen Wahlsieg. 

+++ Alle aktuellen Infos im LIVE-Ticker HIER +++

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 16:14

Über Zwei Drittel der Ungarn haben schon gewählt

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich am Sonntag ein Teilnahmerekord ab. Nach Zahlen des Nationalen Wahlbüros (NVI) gaben bis 15.00 Uhr 66 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2022 waren es um diese Zeit 52,75 Prozent. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung. Premier Viktor Orbán muss nach vier Wahlsiegen in Folge erstmals zittern: In den Umfragen lag seine Partei Fidesz hinter ihrem Herausforderer TISZA von Oppositionsführer Péter Magyar.

 16:11

Erste Ergebnisse ab 20 Uhr möglich

Nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag werden die Daten etwa alle zehn Minuten auf den neuesten Stand gebracht. Zunächst konzentrieren sich die Wahlhelfer auf die Stimmen für die Direktkandidaten, woraufhin die Parteilisten und schließlich die Nationalitätenlisten folgen.


Parallel dazu startet bereits ab 19:00 Uhr die Auswertung der Briefwahlstimmen. Rund 232.000 eingegangene Stimmen werden zu diesem Zeitpunkt geöffnet und eingescannt, um eine schnelle Ermittlung vorläufiger Ergebnisse zu ermöglichen. Auch diese Daten fließen direkt in die zentrale Erfassung der Wahlbehörde ein.


Die Resultate aus den einzelnen Wahlkreisen werden ohne Umwege an die Behörde übermittelt und online gestellt. Trotz der schnellen Aktualisierungen können endgültige Ergebnisse erst in den kommenden Tagen feststehen. Besonders bei knappen Rennen sind laut NVI sogar Nachzählungen möglich, was die finale Entscheidung verzögern könnte.

 16:03

"Bin froh, nicht Selenskyj zu sein"

Auf die Frage eines Journalisten, ob er Territorium Ungarns an Russland geben würde, wenn sein Land angegriffen würde, antwortet Viktor Orbán am Sonntag: „Ich bin froh genug, nicht Selenskyj zu sein.“


Der ungarische Ministerpräsident hatte seinen bisherigen Wahlkampf stark auf Russlands Krieg gegen die Ukraine bezogen. In seinen Auftritten warnte er davor, dass Oppositionskandidat Péter Magyar Ungarn in den Krieg ziehen wolle.

 16:01

Erste Orte schon fertig

Während in weiten Teilen Ungarns noch reger Andrang herrscht, haben die ersten Mini-Orte die Wahl bereits hinter sich. In kleinsten Wahlkreisen gaben alle registrierten Bürger ihre Stimme ab.


In Tornakápolna haben laut der ungarischen Wahlbehörde bis Sonntag um 13:00 Uhr bereits alle ihre Stimme abgegeben. Der Ort zählt insgesamt nur 20 wahlberechtigte Personen.


Die Abstimmung in diesen Mini-Orten ist damit offiziell abgeschlossen. Während landesweit noch lange Schlangen vor den Wahllokalen stehen, herrscht in Tornakápolna bereits Klarheit über die Beteiligung.


Rekord im kleinsten Wahllokal

Auch im kleinsten Wahllokal des Landes in Budapest ist alles erledigt. Dort waren lediglich sechs Wähler registriert, von denen jeder einzelne bereits gewählt hat. Diese kuriosen Randerscheinungen stehen im starken Kontrast zum restlichen Geschehen am Wahltag.

 15:53

Magyar kontert Bürgerkriegs-Vorwürfe

Orbans Herausforderer Peter Magyar weist Warnungen vor möglichen Unruhen nach der Wahl entschieden zurück. Er sagt, dass Gewaltpläne "Panikmache und Lügen" der Regierung seien. Sein Vorwurf: Das Fidesz-Lager würde gezielt Angst schüren – es sei eine "verzweifelte Kampagne", so Magyar. Der Oppositionspolitiker hält die Vorwürfe für reine Unruhestiftung. Magyar prognostiziert einen ruhigen Wahlabend, der von "Gelassenheit und Zuversicht" getragen werde.

 15:39

Viele Auslandsungarn gehen zur Wahl

Rund 293.000 Briefwahlstimmen von Auslandsungarn sind bereits beim Nationalen Wahlbüro eingegangen. Besonders im Karpatenbecken ist die Beteiligung der knapp 500.000 Wahlberechtigten enorm hoch.


Eine überwältigende Mehrheit der Stimmen wurde direkt in den Außenvertretungen abgegeben. Dabei führen die Stimmabgaben in Rumänien mit großem Vorsprung die Statistik an. Auch in Serbien zeigt sich eine starke Präsenz der Wahlberechtigten, die von ihrem Stimmrecht aus der Ferne Gebrauch machen.


Neben den Nachbarländern spielen auch andere europäische Staaten eine Rolle beim aktuellen Wahlgang. Aus Deutschland gingen bereits mehrere tausend Briefwahlstimmen beim NVI ein. Auch aus der Schweiz und Großbritannien wurden jeweils mehrere hundert Einsendungen verzeichnet.

 15:12

Auslands-Ungarn stehen vor Konsulaten Schlange

Ungarische Beobachter melden auch aus dem Ausland eine hohe Wahlbeteiligung. So standen in Brüssel an der ungarischen Botschaft heute bereits zahlreiche Personen in einer riesigen Menschenschlange an, um ihre Stimme abzugeben. Ein Video soll die wartenden Menschen zeigen.


 15:03

Magyar wendet sich an Landsleute: "Albtraum endet heute"

In einem Facebook-Video sagt Orban-Herausforderer Peter Magyar kämpferisch, dass der "Albtraum" der letzten Jahre "bis zum Abend" vorbei sei. Der Tisza-Chef ruft zum Wählen auf: Jeder solle wählen gehen – und auch Freunde und Familie dazu bewegen.


Dann macht er eine Ansage: Ein Sieg von Fidesz sei "unmöglich". Magyar warnt vor möglichem Betrug – dieser werde den Unterschied aber nicht ausgleichen. Sein erklärten Ziel sei ein ein "Regimewechsel".

 15:00

Außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung

Das Nationale Wahlbüro Ungarns hat verkündet, dass bis 13 Uhr rund 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben. Das sind bereits mehr als 4 Millionen Menschen. Der Trend zur außergewöhnlich hohen Beteiligung setzt sich also fort, denn bereits am Vormittag lagen die Zahlen deutlich über denen der letzten Wahl.

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