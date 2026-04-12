LIVE-Ticker – Magyar kontert Bürgerkriegs-Vorwürfe

Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag zeichnet sich eine Rekord-Beteiligung ab. oe24 berichtet hier im LIVE-Ticker von der Wahl.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 19:00 Uhr, erste vorläufige Ergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet. Die Abstimmung gilt als wichtigste Entscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Es geht um die Frage, ob Viktor Orbán sein Mandat behält oder die Macht an Peter Magyar verliert. Während Orbán auf die Nähe zu Moskau setzt, verspricht Magyar eine neue Partnerschaft mit der EU – eine Richtungswahl, die auch für uns in Österreich entscheidend ist.

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Das Interesse an der Wahl ist riesig. Laut nationalem Wahlbüro gaben bis Sonntag um 13:00 Uhr bereits 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor zwei Jahren lag dieser Wert zur selben Zeit nur bei 40,1 Prozent. Berichten zufolge bilden sich besonders in den Städten und unter jungen Wählern lange Schlangen vor den Lokalen.

Orbán vs. Peter Magyar

Herausforderer Peter Magyar zeigt sich siegessicher und rechnet mit einem Erfolg seiner bürgerlichen Tisza-Partei. Viktor Orbán erklärte am Morgen in Budapest, er würde Magyar im Falle eines Sieges gratulieren. Auf die Frage, welches Ausmaß eine Niederlage seiner Partei Fidesz haben müsste, damit er deren Vorsitz niederlegt, sagte Orban kurz: "Ein großes". Jüngste Umfragen bescheinigen Magyar, einem ehemaligen Orbán-Gefolgsmann, tatsächlich gute Chancen auf einen Wahlsieg.

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