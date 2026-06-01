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Blockade droht

Iran bricht Verhandlungen mit USA ab

STRAIT OF HORMUZ - 17 JANUARY 2026: A satellite view of Bandar Abbas, Qeshm Island, Larak Island, and Hormuz Island in Hormozgan Province, within the Strait of Hormuz region, an energy chokepoint and strategic shipping corridor on January 17, 2026. Bandar Abbas, Iran’s largest port, manages oil and gas exports, maritime trade, and naval operations, with ships awaiting at anchorage before entering vital global shipping routes. (Photo by Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026)
Straße von Hormus © Gallo Images via Getty Images
Laut staatlichen Medien hat der Iran die Verhandlungen mit den USA abgebrochen. Nun soll die Straße von Hormus "vollständig" blockiert werden.
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Als Grund werden die israelischen Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe im Libanon und Gazastreifen genannt.

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Die den Revolutionsgarden (IRGC) nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldet: "Solange die israelischen Angriffe andauern, wird es keine Verhandlungen geben."

Zusätzlich hat der Iran beschlossen, "die vollständige Schließung der Straße von Hormus voranzutreiben und weitere Fronten zu aktivieren". Mit diesen Maßnahmen möchten sie "die Zionisten und ihre Unterstützer bestrafen".

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