Iran bricht Verhandlungen mit USA ab

Laut staatlichen Medien hat der Iran die Verhandlungen mit den USA abgebrochen. Nun soll die Straße von Hormus "vollständig" blockiert werden.

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Als Grund werden die israelischen Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe im Libanon und Gazastreifen genannt.

Die den Revolutionsgarden (IRGC) nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldet: "Solange die israelischen Angriffe andauern, wird es keine Verhandlungen geben."

Zusätzlich hat der Iran beschlossen, "die vollständige Schließung der Straße von Hormus voranzutreiben und weitere Fronten zu aktivieren". Mit diesen Maßnahmen möchten sie "die Zionisten und ihre Unterstützer bestrafen".