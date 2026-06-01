Blockade droht
Iran bricht Verhandlungen mit USA ab
Als Grund werden die israelischen Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe im Libanon und Gazastreifen genannt.
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Die den Revolutionsgarden (IRGC) nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldet: "Solange die israelischen Angriffe andauern, wird es keine Verhandlungen geben."
Zusätzlich hat der Iran beschlossen, "die vollständige Schließung der Straße von Hormus voranzutreiben und weitere Fronten zu aktivieren". Mit diesen Maßnahmen möchten sie "die Zionisten und ihre Unterstützer bestrafen".
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