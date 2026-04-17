Rainhard Fendrich bringt seine beste Show jetzt auch auf CD

Mit seiner sensationellen Jubiläumstournee „Nur ein Wimpernschlag“ erwies sich Rainhard Fendrich einmal mehr als Gewissen des Austropop. Ab 5. Juni gibt’s das Live-Album „45 Jahre“ mit allen 33 Konzert-Hits und die Open-Air-Zugabe.

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Am 5. Juni startet Rainhard Fendrich am Kurplatz von Bad Griesbach seine Sommertournee 2026, die ihn gleich 11 Mal in Österreich aufspielen lässt. Auch in so malerischen Locations wie der Donaubühne Tulln (27. und 28. Juni) beim Linzer Klassik am Dom (11. Juli) oder im Steinbruch St. Margareten (3. und 4. September). Passend dazu liefert der Austropop-König am 5. Juni auch das Live-Album „45 Jahre“ mit dem er die Direktiven vorgibt.

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Musikalische Zeitreise

Mitgeschnitten u.a beim umjubelten Heimspiel in der Wr. Stadthalle oder am Wörthersee in Klagenfurt, liefert „45 Jahre“ eine musikalische Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte, von den 80ern bis heute, von „Strada del Sole“ bis „Nachtzug nach Jesolo“ – ein einzigartiges „Best of“!

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Das sind die Österreich-Termine von Rainhard Fendrich:

06. Juni Schladming, Planai Stadion

26. Juni Fürstenfeld, Hauptplatz

27. Juni Tulln, Donaubühne

28. Juni Tulln, Donaubühne

04. Juli Kufstein, Festung

11. Juli Linz, Klassik am Dom

12. Juli Waidhofen an der Thaya, Schlosspark

28. August Leibnitz, Grottenhof

03. September St. Margarethen, Steinbruch

04. September St. Margarethen, Steinbruch

06. September Bregenz, Seebühne

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Alle 33 Songs der Jubiläumstournee 2025

Vom Opener „Zweierbeziehung“, den Fendrich schon als erste Hörprobe auf Spotify und Co. stellte, bis zum mahnenden Finale „Nie mehr Krieg“ liefert „45 Jahre“ alle 33 Songs der Jubiläumstournee 2025. Also einen fanfreundlichen Mix zwischen mitschunkel-freudigen Schenkelprackern wie „Macho Macho“, „Malibu“oder „Blond“, und nachdenklicheren Tönen a‘la „Nie wieder jung sein“, „Hoit mi“ oder „Schwarzoderweiß“. Die in unserer DNA verankerten Hymen wie „Strada del Sole“, „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“ oder I Am From Austria“ und mahnenden Worte ja sowieso „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“

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Die beste Show seiner Karriere waren sich Fans wie Kritiker einig. Ab 5. Juni gibt’s diese zum Nachhören. Mit der großen Sommertournee und auf dem Album „45 Jahre“.