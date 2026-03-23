Fendrich meldet sich aus dem Krankenhaus: "Bin high as f**k"

Der Musiker ließ seine Instagram-Follower an sehr privaten Momenten teilhaben. Er zeigt sich im Krankenbett und spricht von "gutem Zeug".

Mit einer eher ungewöhnlichen Wortmeldung via Instagram sorgte Musiker Lucas Fendrich (41) jüngst für Aufsehen in seiner Fangemeinde. Ein Schnappschuss aus dem Krankenbett, versehen mit der knappen Ankündigung „Morgen geht’s los“, ließ zunächst Raum für Spekulationen – doch die Aufklärung folgte prompt.

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Ein „Souvenir“ von Dancing Stars

Um die aufkeimende Besorgnis seiner Anhängerschaft zu zerstreuen, präzisierte der Musiker wenig später den Grund für seinen stationären Aufenthalt. Es handelt sich keineswegs um einen akuten medizinischen Notfall, sondern vielmehr um die Behebung einer langjährigen Spätfolge: „Ich hab mir bei ‚Dancing Stars‘ vor drei Jahren nen Leistenbruch geholt“, erklärte Fendrich in seiner Story.

Nach einer längeren Wartezeit habe er sich nun dazu entschlossen, diesen Makel „endlich reparieren“ zu lassen. Die Verletzung, die er sich einst auf dem Tanzparkett zugezogen hatte, gehört somit bald der Vergangenheit an.





Erfolgreicher Eingriff am Montag

Nachdem der Eingriff planmäßig am heutigen Montag vollzogen wurde, gab der Künstler bereits wieder ein Lebenszeichen von sich. In gewohnt lockerer Manier teilte er ein weiteres Selfie mit seinen Followern, um den glücklichen Ausgang der Operation zu bestätigen. Seine sichtlich erleichterte, wenn auch noch von den Nachwirkungen der Narkose geprägte Bilanz lautete: „Ich hab es überlebt und bin high as f***“.

Lucas Fendrich meldet sich aus dem Krankenhaus. © Instagram

Damit ist die medizinische Zwangspause für den 41-Jährigen wohl bald beendet, und die Genesung kann in aller Ruhe voranschreiten.