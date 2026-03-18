Die Wogen um Christopher Seiler glätten sich nicht – im Gegenteil.

Nachdem Musiker Christopher Seiler am Mittwoch (18. März 2026) erstmals ausführlich Stellung zu den schweren Vorwürfen gegen ihn bezogen hatte, sorgt nun ein prominenter Kommentar für den nächsten Wirbel: Florian Fendrich, Sohn von Austropop-Legende Rainhard Fendrich, machte seinem Unmut Luft

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Für viele kein Kavalierdelikt

Eigentlich sollte das Statement von Christopher Seiler auf Instagram und Facebook für Klarheit sorgen. Der Musiker gab sich reumütig, entschuldigte sich für sein Fehlverhalten und kündigte an, die Konsequenzen aus dem laufenden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu tragen. Doch die Reaktion aus dem engsten Kreis der österreichischen Musikprominenz fiel drastisch aus. Zudem gab es einige kritische Postings, bei denen sich die User fragen: Seit wann ist Kokainmissbrauch ein Kavaliersdelikt und wie würdet ihr reagieren, wenn er das mit eurer Tochter/Schwester/Nichte gemacht hätte?

© Getty Images

Rainhard Fendrich mit seinen Söhnen Lucas und Florian

Beleidigung unter dem Posting

Florian Fendrich ließ seinem Unmut direkt unter Seilers Statement freien Lauf. Mit einem Kommentar schoss er gegen den Musiker: „Ehrlich ja, trotzdem ein H**enkind.“ Das sind einige andere kritische Kommentare:

Pro Tipp: Frauen nicht misshandeln, dann muss man sich auch nicht 100 mal entschuldigen und alles relativieren.

In den Schwitzkasten nehmen und Kokain auf die Lippen schmieren aber dann sagen es wäre keine körperliche Gewalt passiert ist so delulu

Ein Statement und ihr jubelt alle wie toll einsichtig er ist ? Würdet ihr es so locker sehen wenn es euch direkt betrifft? Eure Tochter vielleicht das Opfer wäre ? Worte alleine zeigen für mich keine Reue … da müssen erstmal Taten folgen um zu zeigen wie ernst es ihm tatsächlich ist

Wielaung hostn jez scho a Drogenproblem? Dad amoi a Therapie mochn. Und ehrlich des Statement, so empathielos und afoch nur owa gredt - kummt bei mir goa ned au! De Entschuidigung kau ma ned ernst nehma.

klassiche Täter - Opfer Umkehr mal wieder, so letztklassig, nein nicht das Koks ist schuld sondern das Verhalten von Herrn Seiler

Die Hintergründe des Konflikts:

Ermittlungsverfahren : Gegen Seiler wird wegen Körperverletzung ermittelt, nachdem eine Frau Anfang März nach einem Videodreh Anzeige erstattet hatte.

: Gegen Seiler wird wegen Körperverletzung ermittelt, nachdem eine Frau Anfang März nach einem Videodreh Anzeige erstattet hatte. Kokain-Beichte : In seinem Statement räumte Seiler zudem Drogenkonsum ein, widersprach jedoch den massivsten Darstellungen des Vorfalls.

: In seinem Statement räumte Seiler zudem Drogenkonsum ein, widersprach jedoch den massivsten Darstellungen des Vorfalls. Reaktion im Netz: Während einige Fans Seilers Offenheit loben, wird die Kritik von Kollegen und Branchenkennern deutlich.

Debatte verlagert sich ins Netz

Klar ist, dass der Ton in den sozialen Netzwerken nach der Beichte deutlich rauer geworden ist. Während die Justiz noch an der rechtlichen Aufarbeitung arbeitet, scheint das Urteil in den Kommentarspalten für einige bereits festzustehen. Für Christopher Seiler gilt weiterhin die Unschuldsvermutung – doch der verbale Gegenwind wird für den Künstler zur Zerreißprobe.