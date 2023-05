× Shalimar: Baby-Countdown und Überraschungsparty

Alabas Lebensgefährtin gibt ein Update zur Geburt ihres zweiten Kindes.

Süß. Torte, Tränen und treue Freunde – Shalimar Heppner war außer sich vor Freude, als ihre Liebsten sie mit einer Baby-Party überraschten. „Baby Nummer zwei ist fast da“, heißt es in einer Instagram-Story. Kann es also jederzeit so weit sein, dass David Alabas Liebste ins Krankenhaus gebracht wird, um ihr Baby auf die Welt zu bringen? Der Starkicker und sie ­haben bereits einen gemeinsamen Sohn. Zion ist nun vier Jahre alt und freut sich schon sehr auf ein Geschwisterchen. Während Shalimar in Madrid mit ihren Freundinnen beisammen war, jettete Alaba übrigens nach Monaco zum Grandprix-Wochenende.

Baby-Torte als Überraschung für Mama Shalimar Heppner.

Umarmungen und ganz viele Tränen für Shalimar.

Endspurt. Shalimars Babybauch ist mittlerweile riesig. Ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, wollten die beiden bisher nicht verraten.