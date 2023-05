ORF ändert TV-Programm wegen Peter Simonischek

In memoriam Peter Simonischek ändert der ORF sein TV-und Radioprogramm.

Der ORF ändert sein TV- und Radioprogramm, um dem verstorbenen Theater- und Filmschauspieler Peter Simonischek Tribut zu zollen. Peter Simonischek starb gestern im Alter von 76 Jahren. Der ORF wird ihm mit einer umfangreichen Berichterstattung in ORF 2, ORF III und Ö1 gedenken.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann würdigte Peter Simonischek als einen der herausragendsten Charakterschauspieler Österreichs. Er betonte Simonsicheks vielseitiges, charismatisches und authentisches Wirken auf der Bühne und vor der Kamera. Der ORF drückt der Familie und den Freunden des Schauspielers sein Mitgefühl aus.

Filme wie „Toni Erdmann“ und „Dolmetscher“

Das Programm von ORF 2 wird Peter Simonischek gewidmet. Es werden verschiedene Sendungen gezeigt, darunter Porträts, Spielfilme und Dokumentationen. Die Porträtreihe "Orte der Kindheit" begibt sich zusammen mit Peter Simonischek auf die Spuren seiner Herkunft. In der TV-Produktion "An seiner Seite" spielt Simonischek an der Seite von Senta Berger eine berührende Geschichte über eine Beziehung. Außerdem wird der preisgekrönte Film "Toni Erdmann" gezeigt, in dem Simonischek die Hauptrolle spielt. Weitere Sendungen wie "Dolmetscher" und "Alles Glück dieser Erde" sind ebenfalls geplant.

Auch der ORF III wird Peter Simonischek gewidmet. In einer Spezialausgabe von "Kultur Heute" wird über den verstorbenen Schauspieler berichtet. Weitere Änderungen im Programm sind für den 2. und 4. Juni geplant.