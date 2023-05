Burgtheater nimmt Abschied von Schauspieler Simonischek

Das Burgtheater nimmt Abschied von seinem Ensemble- und Ehrenmitglied Peter Simonischek . Er verstarb im Alter von 76 Jahren.

Peter Simonischek ist in seiner langen Karriere das Kunststück gelungen, sowohl den Liebhabern der schweren Dramatik als auch den Freunden leichter Komödien, den Theatergängern wie den Kinofans, Radiohörern wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen - und das ohne anbiederische Volkstümelei. Nun ist der Schauspieler in der Nacht auf Dienstag mit 76 Jahren im Kreise seiner Familie in seinem Wiener Zuhause gestorben, wie seine Stammbühne, das Burgtheater, bestätigte.

"Das weite Spektrum seiner Rollen, denen er seinen so wandelbaren wie nicht zu verwechselnden darstellerischen Stempel aufdrückte, reichte von Shakespeares Oberon und Julius Cäsar über Hofmannsthals Unbestechlichen und Schnitzlers Hofreiter bis hin zu Gustav Heink in Hermann Bahrs Konzert und Yvan in Kunst von Yasmina Reza.", schreibt das Burgtheater in ihrer Presseaussendung zum Tod des Schauspiel-Stars.

"Das Burgtheater verliert einen vielschichtigen, vielseitigen und großartigen Künstler.", heißt es in der Aussendung weiter. "Mit Peter Simonischek verliert das Burgtheater aber auch einen liebevollen, fürsorglichen Kollegen, einen Freund, einen Herzensmenschen, eine überragende Persönlichkeit. Einen Menschen, der Stellung bezog, der Interesse an den Themen der Zeit hatte und für seine Meinung eintrat."