× Musical: Falco rockt im Doppelpack

Neues Musical "Rock Me Amadeus" läuft ab 7. Oktober im Wiener Ronacher. Mit Newcomer Moritz Mausser als Falco und Alex Melcher als sein dämonisches Alter Ego.

Unser größter Pop-Star Falco galt als gespaltene Persönlichkeit - kein Wunder also, dass er jetzt im neuen VWB-Hit "Rock Me Amadeus – Das Falco Musical" von gleich zwei Schauspielern dargestellt wird. Newcomer Moritz Mausser („Mir ist es wichtig diesen unerreichbaren großen Künstler nicht zu imitieren, sondern ihn aus mir sprechen lassen“) schlüpft ab 7. Oktober im Wiener Ronacher in die Hauptrolle von „Hans/Falco“. Musical-Urgestein Alec Melcher, bekannt u.a. aus We Will Rock You spielt seine inneren Dämon „Falcos Alter Ego“.

© zeidler ×

„Unser Musical driftet auch ins Metaphysische ab - mit einer Figur, die sich von Hans abspaltet und ihn zum Exzess treibt,“ erklärt VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck den doppelten Musical-Falco für den Choreograph Anthoy van Laast „Ein Spektakel mit Tiefgang“ verspricht und Regisseur Andreas Gergen gar „die Beste Show die Wien je gesehen hat“

© zeidler ×

Dafür werden von Katharina Gorgi (Isabella), Tania Golden (Falco Mama) oder Publikumsliebling Andreas Lichtenberger (Manager Horst Bork) nach über zweijährige Vorarbeit und in mehr als 100 Kostümen auch alle Hits vor Der Kommissar über Jeanny von bis Out Of The Dark dargeboten.

Als Highlight haben die legendären Falco-Komponisten Ferdi Bolland und Rob Bolland für das Musical sogar vier brandneue Songs komponiert. „Es gab uns die Möglichkeit einen Falco Songs zu machen, ohne dass er noch unter uns ist. Das war sehr schwierig.‘ erklären die Bollands die Herangehensweise. „Einer handelt davon, dass er keine Inspiration hat, dazu gibt’s den Alter-Ego-Song, einen für seine Isabella und sogar ein Duett über die Hochzeit in Las Vegas."