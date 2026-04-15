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Christopher Seiler mit Wolfgang Ambros
© Getty

Austropop-Aufreger

Ambros bricht für Seiler eine Lanze: „Mit ihm auftreten? Ja klar!“

15.04.26, 11:49 | Aktualisiert: 15.04.26, 13:53
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Christopher Seiler ist nach dem Koks-Eklat in Therapie und bei vielen Austropop-Kollegen unten durch. Wolfgang Ambros gibt ihm jetzt via oe24.TV Rückendeckung und einen Denkanstoss: „Er braucht den Dreck nicht und es wäre schön, wenn das einmal aufhören würde!“ 

Es ist der Austropop-Aufreger des Jahres. In der Nacht von 5. auf 6. März wurde Christopher Seiler nach einem Videodreh mit Ernst Molden einer Frau gegenüber übergriffig. Schmierte ihr „Koks auf die Lippen“ wie er in einem tausendfach geteilten Entschuldigungs-Video erklärte. Während sich Seiler daraufhin in betreute Therapie begab und bis 19. Juni alle Konzerte absagte, wurde die Kritik im Austropop immer lauter. Auch von Ex-Aut-Of-Orda-Kollegen Paul Pizzera ("Es ist erschreckend, mit was Frauen konfrontiert sind.“), Duett-Partner Ernst Molden („Ich finde den Vorfall furchtbar, ich finde Christophers Verhalten unentschuldbar!“), Dancing Star Missy Mai („Kein Ausrutscher!“), Dancing Star Missy Mai („Kein Ausrutscher!“) den Poxrucker Sisters („Für ihn ist es ein Kampf mit Dämonen, für Frauen sexistische Realität!“) oder Florian Fendrich („Hu**enkind“).

Ambros mit Seiler und Speer

Ambros mit Seiler und Speer

© Getty

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Wolfgang Ambros

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© Zeidler

Unerwartete Rückendeckung

Jetzt bekommt Seiler Rückendeckung. Und das von niemand geringerem als Wolfgang Ambros: „Ich habe ihn angerufen, er hat mir erzählt, wie es wirklich war. Und das war natürlich indiskutabel, aber auch die Hetzjagd war letztklassig. Da hat vieles nicht gestimmt!“ Dazu sinniert sinniert Ambros, der ja 2019 mit Seiler & Speer das Duett „Servas du“ aufnahm, im oe24.TV-Interview über Seilers Kokain-Sucht: „Er braucht den Dreck nicht und es wäre schön, wenn das einmal aufhören würde!“

Gemischte Gefühle bei Therapie

Dass Seiler sich jetzt auf Therapie begibt und deshalb auch bis 19. Juni alle Konzerte von Seiler und Speer, bei denen ja Ambros-Sohn Matthias am Schlagzeug sitzen würde, ausfallen lassen muss, begrüßt Ambros: „Ich habe ihm gesagt, er soll das machen. Er soll von mir aus in die Reha gehen und er soll sich auskurieren.“ Trotzdem sieht Ambros Seilers Therapie durchaus auch mit gemischten Gefühlen: „Ich glaube ja nicht, dass das irgendwie großartig was bewirkt“

Selier und Speer auf der Bühne mit Wolfgang Ambros

Selier und Speer auf der Bühne mit Wolfgang Ambros

© Zeidler

Dennoch steht Ambros weiterhin voll hinter Christopher Seiler und wäre, wie er im oe24.TV-Interview felsenfest bekundet, auch für gemeinsame Auftritte sofort wieder zu haben: „Ja, freilich, ja, klar!“

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